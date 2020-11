Docent moet onderduiken omdat islamistische meisjes denken dat hij een Mohammed-cartoon heeft opgehangen

Het is ongelooflijk, maar dit gebeurt dus gewoon in Nederland. In Rotterdam, om precies te zijn.

Erger dan dit wordt het eigenlijk niet. Een Rotterdamse docent moet onderduiken omdat hij volgens een stel geradicaliseerde meisjes een cartoon van Mohammed had opgehangen in zijn lokaal. Zij eisten dat hij de cartoon weghaalde, iemand maakte foto’s, de beelden werden online gezet… en de rest is geschiedenis.

Op Instagram wordt de foto breed gedeeld. „Als dit niet heel snel weg wordt gehaald”, schrijft een Instagram-gebruiker, „dan gaan we dit anders aanpakken”. Volgens de politie zijn er ook online bedreigingen tegen de leraar. Intussen loopt er een „fors” digitaal rechercheonderzoek om de afzenders te achterhalen, zegt de politiewoordvoerder.

Let wel, de foto was niet een Mohammed-cartoon, maar een cartoon van een persoon met een Charlie Hebdo t-shirt die zijn tong uitsteekt naar een terrorist — een jihadist. De leraar heeft geprobeerd uit te leggen aan “de meisjes” dat het niet Mohammed was, maar ze weigerden naar hem te luisteren. Hij moest en zou gecensureerd worden.

Zo ver is het al gekomen: een docent die moet onderduiken omdat er een Mohammed-cartoon aan de muur hangt en islamitische meisjes “eisen” dat deze wordt weggehaald. Het tonen van deze cartoons wordt zo in ons vrije westerse Nederland welhaast een verzetsdaad. Wat ongekend triest. https://t.co/XLBpPh7KcE — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) November 5, 2020

Over de ondergedoken docent. Ik verwacht een Rotterdamse actie taxie en geen steun bla bla. De brutale meisjes die gaat men schorsen. Er wordt aangifte gedaan tegen deze meisjes. Ze moeten hun plek weten. Terug in je hok. — Yesim Candan-Yes I’M (@YesimCandan) November 5, 2020

Natuurlijk is de kans dat dit gebeurt minimaal. Want zoals de NRC bericht:

Nog niemand is aangehouden. De wijkagent was de hele dag op school om „de verbinding te zoeken” met leerlingen.

De verbinding te zoeken met de leerlingen? Al deze leerlingen moeten te horen krijgen dat hun wangedrag niet geaccepteerd wordt. Punt. Als ze daar een probleem mee hebben kunnen ze op zoek naar een andere school — misschien een mooie madrassa ofzo.