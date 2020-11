Donald Trump geeft nog steeds niet op: ‘Hertelling in Georgia is om verdachtmakingen van fraude te tackelen’

Opgeven zit er vooralsnog niet bij voor de zittend president Donald Trump. Nadat zijn rivaal Joe Biden in de Amerikaanse staat Georgia is gekroond tot winnaar, hoopt Trump op een hertelling in die staat. Daar heeft hij dan ook een verzoek voor ingediend.

De advocaten van Trump zeggen alle aanleiding te hebben om te vragen om een hertelling. Eerder verloren ze echter wel al diverse rechtszaken omtrent de verkiezingsresultaten in Georgia. Trump ziet nog steeds kansen in Georgia omdat het verschil tussen hem en Biden blijft steken op minder dan 0.5 procent van de stemmen.

De Democraat Joe Biden ligt ongeveer 14.000 stemmen voor op Donald Trump. Vanwege dit kleine verschil werden er al vijf miljoen stemmen opnieuw geteld. Daaruit bleek dat Biden alsnog een voorsprong wist te behouden op Trump met een verschil van 12.670 stemmen in het voordeel van de Democratische Partij.

Thanks Mark. It’s all a continuation of the never ending Witch Hunt. Judge Brann, who would not even allow us to present our case or evidence, is a product of Senator Pat “No Tariffs” Toomey of Pennsylvania, no friend of mine, & Obama – No wonder. 900,000 Fraudulent Votes! https://t.co/17rk2KsUPs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020