Femke Halsema over ‘haar’ stad Amsterdam: “Je kan een historisch gegroeide binnenstad niet per decreet door de overheid veranderen”

In Amsterdam is het linkse gemeentebestuur al een tijdje bezig om de stad te verduurzamen. Dat houdt dus in dat ook toeristentrekpleister De Wallen op den duur moet wijken voor koffiebarretjes zonder wiet maar met hippe barrista’s. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema realiseert zich alleen wel: “Je kan zo’n historisch gegroeide binnenstad niet per decreet door de overheid veranderen. Dat kost tijd, dat moet organisch, mensen moeten erin gaan geloven.”

Er zijn al jarenlang plannen om het aantal ramen op De Wallen flink terug te dringen en uiteindelijk uit het Amsterdamse straatbeeld te verbannen. Tegenover stadszender AT5 laat Halsema dan ook weten dat ze “goede hoop” heeft dat dat ook gaat lukken.

The End of The Red Light District is Near

In plaats van het welbekende beeld van dronken Britten die De Wallen afstruinen, is het plan van het huidige Amsterdamse college om de seksactiviteiten te verplaatsen naar een soort van erotisch pretpark, iets buiten de eeuwenoude grachtengordel. Daar moet ook ruimte zijn voor horeca, want er moet immers genoeg Guiness-bier kunnen worden getapt. (Als de horeca überhaupt ooit nog opengaat…)

Uit een marktverkenning is gebleken dat er exploitanten zijn die een erotisch entertainmentparadijs wel zien zitten. “Maar’, zegt de burgemeester, ‘de kans dat dat slaagt als tegelijkertijd de Wallen volledig openblijven is niet zo groot. Dus als de raad inderdaad voelt voor een erotisch centrum op een andere plek, dan zal dat gepaard moeten gaan met vermindering van het aantal ramen.”

Volgens Halsema is het een kwestie van tijd alvorens zowel de toeristen, de inwoners van Amsterdam alsmede de seksexploitanten gewend zullen raken aan het ‘nieuwe Amsterdam’, een stad die er alles aan doet om de ooit verworven vrijheden uit het straatbeeld te wissen. Want het enige waar Amsterdam nu nog voor staat is gemeentelijke bureaucratie en duurzaamheid.

Kortom: De bierfiets mag niet meer, maar een nog verdere toename van het aantal bakfietsen is van harte welkom in die ‘lieve en groene’ stad Amsterdam.