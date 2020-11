FVD bestuur komt met voorstel — maar er zijn 2 grote problemen mee

Het bestuur van Forum voor Democratie is vandaag met een nieuw voorstel gekomen om uit de impasse te komen met de vleugel van de partij die Thierry Baudet steunt. Er zijn aspecten aan het voorstel die goed zijn, maar helaas zijn er ook twee significante problemen; problemen die normaal gesproken zouden betekenen dat de Baudet-fractie er niet mee akkoord kan gaan.

Het voorstel werd op Twitter gezet — en dan ook nog eens op het Twitteraccount van FVD zelf, wat inhoudt dat Baudet de inloggegevens heeft toegedaan aan zijn tegenstanders in het bestuur, de drie leden Rooken, De Groot en van der Linden.

Dit klinkt in principe best goed voor Baudetianen, zou je denken. De leden mogen stemmen. Zij gaan bepalen wat er met hun partij (en het lidmaatschap van Baudet) gebeurt. Dat is min of meer wat Baudet zelf onlangs wilde, hoewel hij het toen vooral over een lijsttrekkersverkiezing had. Dit moet dus kunnen.

Helaas zijn er wel enkele problemen. Het eerste probleem? Baudet mag niet met de media praten. Een mogelijk royement van hem staat op de agenda, maar hij mag, als hij akkoord gaat met het plan, niet zeggen wat hij daar nou van vindt. Dat is buitengewoon merkwaardig… en vanuit zijn perspectief klinkt het volstrekt onacceptabel. En dan is er ook nog eens zoiets als de vrijheid van meningsuiting. Waarom zou die voor iedereen gelden behalve voor Baudet — nog altijd een zittend Tweede Kamerlid? De kans dat hij hiermee akkoord gaat lijkt me dan ook minimaal.

Het is uitermate curieus dat een partij die zegt te staan voor de vrijheid van meningsuiting de leden wil raadplegen over het voorzitterschap onder voorwaarde dat de belangrijkste kandidaat zich niet publiekelijk mag uiten. Hoeveel idioter kan het worden bij het FvD? — Kees de Lange (@Infocadl2015) November 26, 2020

En dan komen we uit bij het tweede probleem, namelijk dat alle zittende bestuursleden uitgesloten zijn van deelneming aan de nieuwe bestuursverkiezingen. Er is een richtingenstrijd gaande. De ene richting wordt geleid door Baudet. Het zou wel heel gek zijn als de leider van die richting — en de man om wie dit allemaal begon — vervolgens niet mee mag dingen naar het leiderschap van de partij. En wat is er trouwens de bedoeling van? Willen ze dan dat als hij het royement overleeft FVD vervolgens een bestuur krijgt dat feitelijk doet wat hij wil, zonder dat hij officieel voorzitter is? Want ja, die optie behoort dan tot de mogelijkheden.

Het zou mij hogelijk verbazen als Baudet hiermee akkoord gaat. Zou u dat doen in zijn positie?

Dit betekent dat het nu aan Team Baudet is om een tegenoffer te doen. Het lijkt mij zeer wel mogelijk dat ze voorstellen: een ALV om dezelfde punten te besluiten, maar het staat iedereen vrij om zich te kandideren, campagne te voeren, en zichzelf te verdedigen in de media als hij of zij aangevallen wordt. Dit is niet eens een zaak van voor of tegen Baudet zijn. Het is een zaak van in het democratiscche proces geloven. Leden horen deze dingen te beslissen. Ieder lid van de partij moet naar een functie mee kunnen dingen — Baudet, maar ook de andere huidige leden van het bestuur. Laat de léden beslissen. Zo hoort dat. FVD is immers een lédenpartij.

Natuurlijk geldt bovenstaande alleen als Baudet wil doorstrijden. Hij kan ook zeggen dat het wat hem betreft einde oefening is, en dat hij voor Lijst Thierry Baudet gaat, zoals Pim Fortuyn ooit deed.