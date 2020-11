FVD-kandidaat Jansen reageert op valse aantijgingen: ‘Ik laat mij niet framen door columnisten’

Frederik Jansen (27) werd afgelopen zaterdag in Ahoy Rotterdam gepresenteerd als zevende kandidaat op de lijst van Forum voor Democratie. Jansen is sinds vier jaar oprichtend-voorzitter van de jongerenvereniging van FVD (JFVD) die onder zijn leiding uitgroeide tot de grootste politieke jongerenvereniging van Nederland.

Sindsdien proberen sommigen Jansen te framen als ‘extreemrechts’ aan de hand van lasterlijke uitspraken van zijn wegens integriteitsschandalen ontslagen oud-leidinggevende. Zo verscheen vanmiddag in het Parool een column van Theodor Holman die daarin gretig op de roddel voortborduurt. Jansen verklaart: “niets hiervan is waar, ik wil me verre houden van dit soort gedachtegoed.”

Bron van de ophef

De aantijgingen – die voor het eerst verschenen in HP/De Tijd – zijn gebaseerd op een uitspraak van Nico Broekema, de oud-griffier van de gemeente Westland, die wegens een integriteitskwestie werd ontslagen. Jansen was twee jaar werkzaam voor de griffie van de gemeente Westland en bracht in 2016 – samen met zijn collega’s – de integriteitskwestie rondom Broekema intern aan het licht. Broekema werd met onmiddellijke ingang geschorst en dezelfde maand nog ontslagen.

Sindsdien koestert Broekema actieve wrok tegen alle betrokkenen. In het boek Mijn Meningen zijn Feiten van Harm Ede Botje en Micha Cohen werden de aantijgingen van Broekema overgenomen, maar werd deze context weggelaten.

Aantijgingen niet waar

Het tot nu toe uitblijven van een inhoudelijke reactie door Jansen wordt door mensen als Holman opgevat als bewijs voor de validiteit van de beschuldigingen. Frederik Jansen zelf laat daarom weten: “Het feit dat ik nooit uitgebreid heb gereageerd, betekent niet dat het waar is wat deze oud-leidinggevende over mij beweert. Ik heb een dikke huid, en politiek mag hard gespeeld worden, maar ik laat mij niet uitmaken voor neonazi door columnisten. Ik wil mij verre houden van dit soort gedachtegoed en ben daar ook altijd duidelijk over geweest. De Holocaust is een verschrikkelijke gebeurtenis en ik herken mij dan ook niet in het beeld dat door enkelen van mij wordt geschetst.”

“Vanuit mijn achtergrond als politicoloog ben ik geïnteresseerd in alle politiek-historische stromingen; van het communisme tot het liberalisme, van het Romeinse rijk tot de Middeleeuwse monarchieën,” gaat Jansen verder. “En ja, ook in de Tweede Wereldoorlog, net zoals zo ongeveer iedereen. Iedereen wordt altijd maar ‘fascist, racist, nazi, populist, seksist’ enzovoorts genoemd. Bewijs ontbreekt altijd – maar het framen gaat door.”

In de Kamer wil Jansen zich gaan inzetten voor de belangen van jongeren, zoals starters op de woningmarkt, afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van de basisbeurs.

