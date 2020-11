Gevaarlijk dictatoriaal Iran ziet wél kansen in een samenwerking met Joe Biden…

Voor wat het waard is, maar de Iraanse president Hassan Rohani heeft aangegeven dat zijn land bereid is om samen te werken met de Verenigde Staten nu de Democraat Joe Biden daar is gekozen als president. Dat ‘Democratische’ past natuurlijk helemaal binnen de portefeuille van de aanstormende Amerikaanse bondgenoot Iran.

Iran wil wel iets terug voor hun bondgenootschap met de Amerikanen. Biden moet namelijk zijn excuses aanbieden en de fouten van zijn voorganger Donald Trump corrigeren. Als de Amerikanen dat doen, dan zal Iran voortaan het braafste jongetje van de klas zijn en zich houden aan haar verplichtingen, aldus Rohani in een toespraak op de Iraanse staatsomroep.

Iran ziet nu een kans voor het opheffen van de huidige sancties tegen het land. Met Trump kwam het totalitaire regime van Rohani er niet uit, maar in de gematigde Biden zien ze potentie.

Als de Verenigde Staten terugkeren naar de eerder gemaakte nucleaire overeenkomst, dan zijn ze in Teheran bereid om de onderhandelingen met Washington te hervatten.

Een ding is duidelijk: Tijd om te slapen heeft Joe Biden voorlopig niet. Er wachten hem nog talloze gesprekken met verschillende wereldleiders die iets van de nieuwe president willen hebben.

Bron afbeelding: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock