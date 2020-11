Grapperhaus bevestigt: ‘meerdere Syriëgangers ontsnapt uit opvangkampen’

Minister Grapperhaus schrijft in zijn antwoord op Kamervragen van D66 dat er vermoedelijk een of meerdere ‘Nederlandse’ Syriëgangers zijn ontsnapt uit Noord-Syrische opvangkampen, en dan met name Al-Hol. Dit was te voorspellen dat zoiets zou gaan gebeuren en nu lopen we nóg meer risico dat er weer geradicaliseerde lui ons land binnenkomen.

Al-Hol staat bekend als een broedplaats voor radicalisering en daarom is dit bericht zo zorgelijk. De kans dat het hier gaat over mensen die geen énkel berouw hebben van hun daden en juist verder zijn geradicaliseerd, is erg groot. Dit zijn waarschijnlijk het soort mensen die hun succesvolle ontsnappingspoging beschouwen als een tweede kans van Allah, in plaats van de kans om dat leven (die fout) voor altijd achter zich te laten.

Ook denk ik dat een deel van de ontsnapten, die wellicht nog niet (of niet meer) geradicaliseerd zijn, dat binnen de kortste keren wel opnieuw zullen worden. Die kunnen volgens mij niet zomaar terug naar hun sociale kring van voor hun vertrek. Of ze durven niet, uit schaamte. Het lijkt mij dan aannemelijk dat ze vroeg of laat terug zullen vallen op hun nieuwe ‘netwerk’, IS-sympathisanten. En dan is het een kwestie van tijd voor er weer een nieuwe aanslag wordt gepleegd.

Het ergste is nog dat vrijwel iedereen dit al lang en breed aan heeft zien komen. De beslissing over wat er met die gevangenen moest gebeuren werd continu uitgesteld, terwijl de situatie daar met de dag nijpender werd. En nu komt die zooi dus als een boomerang naar ons terug.