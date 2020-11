Grote grutjes nog aan toe! Een échte NEO-NAZI op de lijst van Forum?!

Forum voor Democratie maakte recentelijk de eerste tien namen op hun verkiezingslijst bekend. Door één van die namen, Freek Jansen (#7), raakt Bart Nijman (GeenStijl) nu helemaal van de leg. Jansen zou namelijk praktisch een neo-nazi zijn! Maar het bewijs daarvoor is echt flinterdun, zo niet non-existent.

Frederik Jansen werkte op de griffie in de gemeente Westland. Zijn toenmalige chef zei in 2017 het volgende over hem, uit ‘Mijn meningen zijn feiten’ van Harm Ede Botje & Mischa Cohen, p. 198:

‘Freek had een enorme belangstelling voor het Derde Rijk, de rol van Adolf Hitler, de Holocaust (die hij relativeert), de positie van Palestina en Israël.’

Tot nu toe niks concreets dus. En hoe relativeert hij de Holocaust dan? Nergens wordt dat ook maar enigszins toegelicht en blijft het bij verdachtmakingen. En wat die belangstelling betreft, die fascinazi (sorry) zie je ook terug (JOVD) op zo’n beetje iedere telefoon (D66) van de gemiddelde jongvolwassene, net als antisemitische meme’s. Dat leverde afgelopen jaar ook al een paar keer ‘ophef‘ (CDA) op. Maar wat is dit keer de boosdoener? We gaan verder:

“Jansen zou zijn gefascineerd door ‘de economische formule in de dertiger jaren van de nationaalsocialisten’ en zou meermalen zijn overtuiging hebben uitgesproken dat dit tot ‘een economisch succes en bestendiging van het systeem op wereldschaal had kunnen leiden als de militaire nederlaag van het Derde Rijk voorkomen had kunnen worden’.”

Aangezien hij het over “de dertiger jaren” had, lijkt het erop dat dit gaat over het economische beleid van Hjalmar Schacht, die voorstelde om de Deutsche Mark te koppelen aan de arbeidsproductiviteit in plaats van goud of fractional reserves. Omdat hij tegen herbewapening was (dit zou de economie volgens hem namelijk schaden) raakte hij in conflict met Hitler en Göring en kon hij vertrekken. Dat dit economische systeem meer bijval zou hebben gekregen als de nazi’s hadden gewonnen lijkt mij niet een heel bijzondere conclusie.

En dan hebben we nog een stukje uit zijn clown world-toespraak, die ook mijn vorige aanname lijkt te bevestigen:

“Wij moeten een antwoord bieden op clown world dat geleidelijk alle facetten van ons leven binnendringt. Wij gaan een alternatief ontwerpen voor de internationale orde van het schuldenkapitaal. Wij gaan onze beschaving redden van de naderende ondergang want wat hard lijkt voor sommigen, is noodzakelijk voor ons allemaal.”

En dan zijn Wodan-stukje, ook héél eng natuurlijk:

“(…) hebben we discipline nodig, overwinningsdrang ja zelfs overheersingsdrang. Zelfs toen Wodan ontdekte dat door zijn eigen schuld aan de bouwers van de hemelpoort de wereld te gronde zou gaan, zelfs toen riep hij de Asen bij elkaar. En zo staan wij hier ook verzameld voor dat laatste maar ook eerste gevecht.”

Hij praat in termen van overheersing en strijd, binnen een context van meerdere wereldbeelden die tegenover elkaar staan en alle ruimte krijgen om “onze beschaving” te ondermijnen. Ja, dat soort praat zie je bijvoorbeeld ook in de periode Koude Oorlog terug, zo erg is dat allemaal niet hoor. Als Freek ineens duurzame concentratiekampen wil gaan bouwen en een Nederlandse windmolen met swastika-wieken als vlaglogo wil gaan introduceren, dán wordt het een ander verhaal. Tot die tijd denk ik dat er maar weinig aan de hand is. Overtrokken gedoe allemaal.