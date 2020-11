Hoppa! Rechtbank verklaart Jos B. schuldig aan seksueel misbruik Nicky Verstappen

De kogel is door de kerk! Ruim 22 jaar na de dood van Nicky Verstappen is Jos B. dan eindelijk door de rechtbank schuldig verklaard. Onder andere voor seksueel misbruik en ‘het opzettelijk beroven van iemands vrijheid, met de dood tot gevolg’.

Jos B. wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky. Hij is weliswaar vrijgesproken van doodslag, maar dat is puur vanwege de mogelijkheid dat Nicky’s dood ook een onbedoeld gevolg kan zijn geweest “van het onder controle proberen te houden van Nicky”. Dat lijkt een van de weinige lichtpuntjes uit het vonnis te zijn voor B., want daarna ging het snel bergafwaarts voor hem.

De rechter begon eerst over de dna-sporen. De rechter gelooft B.’s verhaal niet, mede vanwege het feit dat B. geen antwoord geeft op vervolgvragen. En daarna deed de rechtbank de bewezen strafbare feiten uit de doeken:

Met iemand onder de 12 jaar handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

Opzettelijk iemand van de vrijheid beroven, met de dood tot gevolg.

Gewoonte maken van het bezit van kinderporno.

Het OM had 15 jaar gevangenisstraf geëist, en tbs met dwangverpleging. Tbs zit er voor Jos B. niet in, want de rechtbank heeft hem volledig toerekeningsvatbaar verklaard en zegt: “U bent dus volledig verantwoordelijk voor de bewezen feiten.”

B. moet nu 12,5 jaar de cel in. 12 jaar voor het seksueel misbruik en nog eens 6 maanden extra vanwege het bezit van kinderporno. De rechter gaat dus helaas niet mee in de eis van het OM om, in het geval er géén tbs zou worden opgelegd, er 18 jaar van te maken. Maar goed, mooi achter slot en grendel dus, die viespeuk.