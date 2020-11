Huichelachtige Joost Eerdmans opeens achteraf: het viel wel mee met Baudet, ik heb gegokt en verloren

In gesprek met het Algemeen Dagblad vat Joost Eerdmans min of meer samen wat er de afgelopen dagen gebeurd is bij Forum voor Democratie en hoe hij daarover denkt. Het meest opmerkelijke? Hij had eigenlijk geen enkel probleem met wat er vrijdag allemaal gezegd is, wat inhoudt dat de verhalen die gelekt werden aan de media schromelijk overdreven en erger waren.

Het is best een interessant gesprek. Eerdmans kijkt opvallend genoeg best rustig terug. “Ik was even in beeld voor de nummer één-positie, nu ben ik weg bij de partij,” aldus Eerdmans die dus feitelijk toegeeft dat hij gegokt en verloren heeft, maar hé, dat hoort bij de politiek. “Dat kan alleen in de politiek gebeuren. Daarin loop je risico’s.”

Nee Joost. Je liep “risico’s” omdat je je tegen je eigen partijleider keerde. Je was de geplande en meest waarschijlijke opvolger. Je nam dit “risico” omdat je niet wilde wachten. Dom, want nu heb je alles verloren en sta je met lege handen.

Afijn. Dat is dus interessant. Maar het meest opvallende aan het interview is dat Eerdmans toegeeft dat het gesprek van vrijdag allemaal best wel meeviel. “Het gaat mij nog niet eens zozeer om de uitlatingen van Baudet als wel om de racistische opvattingen binnen de jongerenbeweging van Forum. Ik heb altijd verre wil blijven van alle associaties met racisme en discriminatie. Dat wil ik niet vanwege mijn eigen geweten en mijn familie en collega’s. Dan hoor ik niet meer thuis bij zo’n partij.”

Sure, Joost. Maar jullie deden net alsof Baudet de meest “vreselijke” dingen gezegd had vrijdag. Dat blijkt dus heel erg mee te vallen. De zogenaamde “brandbrief” van Nicki Pouw-Verweij kan hiermee als volstrekt ongeloofwaardig in de prullenbak gegooid worden. Nou ging ik daar al vanuit, maar een schande is het natuurlijk wel. Ongelooflijk hoe vies ze dit spel gespeeld hebben.

Wat de jongerenbeweging betreft: Baudet wilde nou juist een grootschalig onderzoek. Als je je echt druk maakt om dit onderwerp wil je dat dit goed uitgezocht wordt zodat het met wortel en tak uitgeroeid kan worden. Maar nee, het moest allemaal van de ene op de andere dag — ongetwijfeld om coupplegers als Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek te beschermen.

Dit is wel even een bekentenis zeg. Tussen neus en lippen door geeft hij indirect toe dat het allemaal best wel meeviel afgelopen vrijdag én dat hij gewoon een politiek spel speelde in een poging om de hoogste man te worden. Dat is mislukt, nou ja jammer dan, want hé, dat hoort bij de politiek. Het is een spel.

Vervolgens zegt Eerdmans ook nog even dat hij het totaal belachelijk zou vinden als Forum voor Democratie Baudet royeert. Wat? Daar was het jullie nou juist om te doen! Dat was een harde eis én zogenaamd de reden dat jullie massaal uit de partij stapten gisteravond!

“Forum voor Democratie is het vlaggenschip van Baudet. Hij heeft het opgebouwd. Het zou ongeloofwaardig zijn om hem te royeren, maar ik ben het fundamenteel met hem oneens,” aldus Eerdmans.

Wat een circus, zeg. Ongelooflijk dat Eerdmans en de anderen dit op deze manier gedaan hebben… om achteraf indirect toe te geven dat het allemaal wel meeviel, en ook nog even te melden dat het toch wel raar zou zijn als Baudet geroyeerd werd.

In goed Nederlands: what the f*ck. Echt hoor.

** In de titel parafraseer ik de uitspraken van Eerdmans dus, maar volgens mij wel op eerlijke wijze.