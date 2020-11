Iedereen wil als eerste – Gezondheidsraad: ouderen en kwetsbaren als eerste vaccineren

Nu er steeds meer mogelijke vaccins de laatste testfases ingaan, of daar zelfs al bijna mee klaar zijn, beginnen verschillende organisaties en verenigingen zich te roeren in Nederland. Want wie o wie zou als eerste recht hebben op een vaccinatieprik? Ook de Gezondheidsraad bemoeit zich met deze kwestie.





De Gezondheidsraad adviseert het kabinet dat de zwakkeren van de samenleving en 60-plussers voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Zorgmedewerkers die in direct contact staan met dit soort patiënten zouden ook voorrang moeten krijgen, nu lijkt het me geen slecht idee om zorgpersoneel als eerste te laten vaccineren.

Dit zou er mogelijk voor kunnen zorgen dat de uitval in de zorg daalt. Maar zelfs de ouderen en zwakkeren als eerste vaccineren is niet haalbaar, daar hebben we in het begin nog niet genoeg vaccins voor.

Sowieso is het heel arbitrair en discutabel wat de beste strategie is rondom het vaccineren. Want wie bepaalt nou wie er voorrang heeft, en waarop moet men dit baseren?

Zelfs als we bepaalde groepen voorrang geven, wordt het vaccineren dan alsnog verplicht? De komende maanden krijgen we nog tal van discussies rondom het vaccinatie-vraagstuk.