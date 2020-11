In Nederland Black Friday-gekte, in Londen flinke ongeregeldheden na protest tegen de lockdown in de Britse hoofdstad

Terwijl we in Nederland allemaal lekker aan het Black Friday-shoppen waren geslagen, liep het in de Britse hoofdstad Londen op een hele andere manier uit de hand: Daar waren vandaag flinke ongeregeldheden toen een anti-lockdownprotest uit de hand liep: 60 arrestaties.

Het was vandaag onrustig in Londen. In het centrum van de Britse hoofdstad protesteerden honderden mensen tegen de lockdownmaatregelen. Uiteindelijk leidde het protest tot schermutselingen met de politie. Volgens Britse media werden er zeker 60 mensen gearresteerd.

Police and protesters have clashed at anti-lockdown demonstrations in central London. A protestor just escaped being arrested by the police. #londonprotest #London pic.twitter.com/bxskYgqmf4 — The Dispatcher HQ (@TheDispatcherHQ) November 28, 2020

Volgens het Britse medium Sky News liep het protest uit de hand toen de politie -vanwege de geldende lockdown-maatregelen- de groep demonstranten uit elkaar probeerde te drijven. Het protest begon bij Oxford Street maar kwam tot een gewelddadig einde in Regent Street. Het verkeer moest zelfs tijdelijk worden stilgelegd omdat de politie bezig was om enkele tientallen demonstranten in de boeien te slaan.

De politie denkt dat het aantal arrestaties in de loop van de avond nog verder op kan lopen, aldus de BBC.