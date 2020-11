Inhoudelijke rechtszaak MH17 kan volgend jaar van start

De rechtbank van Den Haag verwacht, en hoopt, dat zij begin volgend jaar een start kunnen maken aan de inhoudelijke behandeling van het MH17-proces. De streefdatum is één februari, er moeten echter nog wel wat getuigen gehoord worden voordat men kan beginnen in februari. Ook loopt er nog een onderzoek naar de betrouwbaarheid van het beeldmateriaal en tapgesprekken.





Dit betekent, dat na jaren van onzekerheid voor de nabestaanden, er nu eindelijk vaart lijkt te komen in de rechtszaak. Als de Russen het onderzoek niet lopen te vertragen dan zijn het wel andere onzekerheden binnen het proces.

De rechtbank heeft er nog een hele klus aan om te onderzoeken hoe bruikbaar het beeldmateriaal en de tapgesprekken zijn. Er moet door een taalkundig deskundige vastgelegd worden of het bij de tapgesprekken ook daadwerkelijk gaat om een verdachten binnen het proces.

Al dit soort onderzoeken, en daarbovenop de 280 onderzoekswensen van de advocaten van een van de verdachten, nemen gigantisch veel tijd in beslag. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de houding van de Russen in het vooronderzoek.