Joe Biden wint definitief de Amerikaanse presidentsverkiezingen, reactie Donald Trump: “I WON THIS ELECTION, BY A LOT!”

Het lijkt nu dan EINDELIJK officieel te zijn: Joe Biden heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Biden bereikte zojuist het aantal benodigde kiesmannen waarop de overwinning van de Democraten officieel werd uitgesproken.

Biden wist de overwinning te pakken door de belangrijke kiesstaat Pennsylvania uiteindelijk op zijn naam te zetten. Daar waren echter wel vijf gespannen dagen van tellen en onderling (Trump vs. Biden) getouwtrek voor nodig.

Hoewel Biden nu officieel is uitgeroepen tot winnaar van de meest roerige Amerikaanse presidentsverkiezingen in het recente verleden, laat zittend president Donald Trump het er vooralsnog niet bij zitten. Hij claimt nog steeds dat er in verschillende staten verkiezingsfraude is gepleegd.

Middels een Tweet schrijft Trump dan ook dat hij de enige echte winnaar is:

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Nu Biden dus is aangewezen als de 46e president van de Verenigde Staten blijft het nu dus vooral spannend of en wanneer Trump zijn verlies toe zal geven…