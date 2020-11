Kabinet reageert op uitspraken Aboutaleb: ‘wij hebben nooit verzoek gehad voor verbod Black Friday’

Rotterdamse burgemeester Aboutaleb beweerde dat het kabinet Black Friday niet wilde verbieden en dat de verantwoordelijkheid voor eventuele maatregelen bij de burgemeesters ligt. Het kabinet spreekt dat nu tegen en zegt dat zij nooit een verzoek hebben ontvangen. Iemand zit hier dus te liegen!

Het lijkt mij persoonlijk heel erg sterk dat iemand als Aboutaleb zomaar ongefundeerde uitspraken doet, al helemaal over een onderwerp als dit. De reactie van het kabinet is wat dat betreft ook vreemd.

Zij stellen eerst dat ze nooit zo’n verzoek hebben ontvangen. Direct daarna beweren ze ook dat, zelfs al hadden ze wél zo’n verzoek, het juridisch lastig is om Black Friday te verbieden. En vervolgens hameren ze nog even op het feit dat de burgemeesters zelf de “ruimte en bevoegdheid hebben om in te grijpen”. Eigenlijk zetten ze Aboutaleb nu dus weg als een leugenaar en vervolgens dekken ze zichzelf nogmaals in.

Daarbij geloof ik niet dat dit “juridisch lastig” is. Als burgemeesters het wel mogen en zij roepen om een landelijk verbod, dan moet dat toch in principe zo kunnen? Kijk naar alle andere zaken die van het één op het andere moment konden worden verboden.

Volgens mij heeft het kabinet gewoon geen zin om die verantwoordelijkheid te dragen en laten ze Aboutaleb (en die andere 24 burgemeesters in het Veiligheidsberaad) nu als een politieke bliksemafleider fungeren.