Kerst vieren met familie misschien toch mogelijk – OMT adviseert maximaal zes gasten

Premier Rutte en minister De Jonge durven zich nog niet uit te spreken over de regelgeving rondom Kerst, maar het OMT heeft al wel een advies klaar: maximaal zes gasten uitnodigen, het liefst gasten die uit de buurt komen. Vooralsnog lijkt het erop dat de horeca haar deuren dicht moet houden tijdens Kerst.





Het OMT adviseerde het kabinet de volgende zaken: Kerst moet zoveel mogelijk binnen huiselijke sferen worden gevierd, met maximaal zes gasten uit dezelfde regio. Wie tijdens de feestdagen ouderen of kwetsbare mensen wil bezoeken doet er verstandig aan om in de tien dagen voor het bezoek het aantal contacten flink te beperken. Op deze manier voorkom je dat je per ongeluk een kwetsbaar iemand besmet.

Op dit moment ziet het OMT nog geen reden voor versoepeling, en dat is volstrekt te begrijpen. De cijfers in de Nederlandse ziekenhuizen zijn nog steeds zorgelijk, dit moet nog flink kelderen wil het OMT zich scharen achter een versoepeling.

Ondanks dat er vandaag weer een storing is bij de GGD, en er daarom zo’n 1000 tests niet zijn meegerekend, is het besmettingscijfers weer wat gestegen. Nu zegt dit op zichzelf nog steeds vrij weinig, aangezien de cijfers van commerciële teststraten niet worden bijgehouden/meegerekend.

#Verpleeghuis statistieken t.o.v. gisteren: Positief getest: 204

Totaal: 17564 Overleden: 41

Totaal: 4215 Nieuwe locaties met besmettingen: -1

Huidig aantal locaties met besmettingen:* 664

*Locaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één COVID-19 besmetting is gemeld. pic.twitter.com/eiT0utcKAL — Marino van Zelst 🌱 (@mzelst) November 18, 2020