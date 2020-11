Minister van Ark over onverstandige regionale avondklok: ‘als het moet dan moet het, er zijn geen taboes’

Zorgminister van Ark noemt het eventueel instellen van een regionale avondklok “niet leuk“, maar ze voegt eraan toe: “als het moet dan moet het”. Volgens minister Hoekstra is er ontzettend veel discussie over een avondklok, ook in het kabinet. Ik vraag me af of ze de juiste afweging zullen maken.

Minister van Ark heeft natuurlijk volkomen gelijk over dat alle opties op tafel moeten liggen als het gaat om het bestrijden van het coronavirus. Maar gezien de huidige situatie vraag ik mij serieus af of een regionale avondklok wel zoden aan de dijk gaat zetten of misschien zelfs averechts gaat werken.

Bij de aankondiging van de mogelijkheid om over te gaan tot de inzet van die maatregel, ging het specifiek over de regio’s Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Twente. Die eerste twee gebieden zijn sterk verstedelijkt en Twente heeft slechts een aantal stedelijke gebieden die verder zijn omringd door weilanden en dorpjes. In Enschede ben ik bijvoorbeeld met tien minuten lopen in het centrum of in the middle of nowhere. Tussen 22:00 en 04:00 uur zou ik hooguit tien wandelaars tegenkomen.

Bij al dit soort maatregelen gaat het om het terugdringen van het aantal (mogelijke) contactmomenten. In het geval van Twente lijkt me dat dan wel héél overdreven. In de stedelijke gebieden kan ik mij het nut van zo’n nog maatregel nog voorstellen, al denk ik dat het daar óók meer wrijven in een vlek is dan bijdragen de bestrijding van het virus. Dat komt namelijk omdat het mensen forceert binnen te blijven. Mensen die na 20:00 uur toch al nergens meer heen kunnen.

Als het kabinet denkt dat het juist om het opzoeken van elkaar gaat, dus mensen die bij elkaar op bezoek komen, dan gaat deze maatregel wel héél ver. Mensen zouden elkaar dan opzoeken en rond 21:30 uur wegsturen. Maar goed, het is gezellig en je vergeet de tijd, wat dan? Overnachten, of een boete riskeren! Als je dus al bij elkaar op bezoek gaat dan zit je continu de tijd in de gaten te houden. Dat doet afbreuk aan de kwaliteit van het contact en wekt alleen maar meer frustratie op. Frustratie die je niet kwijt kan door een korte wandeling te gaan maken, en die dus binnen vier muren moet blijven.

En los van het feit dat je de mensen op deze manier alleen maar op scherp zet, laat je ze ook langer op één hoop zitten. Dat werkt de besmetting alleen maar verder in de hand volgens mij, want zodra mensen wél weer naar buiten mogen dan zoeken ze elkaar weer op en besmetten ze elkaar weer. Zo heeft iedereen er uiteindelijk alleen maar meer last van en blijft het probleem in stand. Niet doen dus!