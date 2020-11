Na Akwasi nu ook aangifte tegen die andere racisme-roeper Jerry Afriyie (KOZP)

Dezelfde groep burgers die aangifte heeft gedaan tegen die rassen-ophitser Akwasi, doet dat nu ook tegen dat andere professionele slachtoffer Jerry Afriyie, de voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Die heeft namelijk vergelijkbare (en dus strafbare) uitspraken gedaan.

De uitspraken waar het die groep burgers om te doen is, zijn deze: ’Als nog een witte persoon mij racistisch bejegent, eindigt die in het AMC’ en ’Als ik Zwarte Piet tegenkom sla ik hem knock-out’. En alsof die dreigingen met geweld nog niet genoeg waren, voegde Afriyie daar nog doodleuk deze debiele uitspraken aan toe:

’Als Akwasi had gezegd: als ik nazi’s tegenkom op straat, schop ik ze in hun gezicht, was er helemaal niets aan de hand geweest. Want niemand wil nazi’s beschermen’. Verder stelde Afriyie dat Nederland ’racisme en racisten in bescherming neemt’. „Ik kijk uit naar de dag dat mijn land, Nederland, dat doet bij de slachtoffers van racisme. Tot die tijd oogst je wat je zaait.”

De man blijft maar inzetten op het zaaien van verdeeldheid. Want niet het feit dat hij en Akwasi met geweld dreigen is hier volgens hem het probleem, maar dat ‘racisten’ (die zij zo definiëren) aangifte doen tegen mensen die geweld willen gebruiken tegen vermeende racisten.

Dat mensen ook aangifte tegen hem zouden doen als hij had gezegd dat hij nazi’s in hun gezicht wilde trappen, snapt hij niet. Het wil er bij hem kennelijk niet in dat oproepen tot geweld áltijd reden voor aangifte is. En ook wil hij maar niet begrijpen dat andere mensen zijn beoordelingsvermogen over wie er racist of nazi is, niet vertrouwen. Ik wil hem wel eens horen als er iemand oproept om moslimterroristen/islamisten in hun gezicht te schoppen. Wedden dat hij dan begint te janken over islamofobie?

Hartstikke mooi dus dat ook hij nu een aangifte aan z’n broek heeft hangen, al denk ik dat ook hij de dans wel zal ontspringen. Anders valt het seponeren van de aanklacht tegen Akwasi al helemaal niet meer vol te houden namelijk.