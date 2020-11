Na vuurwerkverbod ook alcoholverbod? Artsen: ‘‘Alcoholverbod, dát helpt met oud en nieuw’

Artsen van de spoedeisende hulp in het Haagse HMC zijn van mening dat een alcoholverbod het beste werkt om de druk op de zorg te verminderen tijdens oud en nieuw. Door het grootschalige gebruik van alcohol, en alle negatieve gevolgen die hierbij komen kijken zoals vechtpartijen, comazuipen en onverantwoord gedrag, zien artsen keer op keer een flinke piek tijdens oud en nieuw. Dus geen vuurwerkverbod maar een alcoholverbod als het aan de artsen ligt!





De Haagse artsen zijn van mening dat een alcholverbod echt een verschil kan maken. Als men zich zou houden aan een alcoholverbod dan voorspellen de artsen een oud en nieuw die veel rustiger verloopt.

,,Het is het alcoholgebruik en de letsels die hierdoor ontstaan die vooral zorgen voor een toename van de werkdruk tijdens oud en nieuw”

Eerder al werd het vuurwerkverbod door een arts al volledig afgekraakt. Het zou namelijk niks uitmaken, het is meer een symboolactie voor de bühne. Een inperking van de alcoholconsumptie zou wel een wezenlijk verschil maken.

Het aantal slachtoffers wat in het ziekenhuis eindigt door een vuurwerk ongeluk is vrij laag, maar de meeste artsen zijn al blij met iedere verlaging van opnames voor de zorg. Een alcoholverbod is natuurlijk politieke zelfmoord, een vuurwerkverbod klinkt natuurlijk als muziek in de oren voor toekomstige kiezers die meer law en order willen zien. Maar feitelijk zal het niet veel uitmaken.