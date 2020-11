Nederland weer geteisterd door coronafeesten: politie draait dit weekend overuren

Gisteravond was het weer raak, de politie kon weer massaal uitrukken om tal van illegale coronafeestjes op te doeken. Op diverse plekken in Nederland was het weer raak, sinds de zomer is het een trend geworden: ieder weekend is de politie maar druk in de weer met het opruimen van deze feestjes.





In Katwoude was er een feest gaande met bijna 100 man. In een grote zaal trof de politie 92 feestgangers aan. De organisatoren en de feestgangers werden direct op de bon geslingerd. Ook in Maasdijk trof de politie een grote groep feestvierders aan, zo’n 70 jongeren probeerden heimelijk een feest te houden.

In Den Haag liep het uit de hand toen de politie met grote moeite een illegaal feest in een woning probeerde te stoppen. De 50 aanwezige mensen keerden zich tegen de politie en de sfeer werd al gauw grimmig.

Een politieauto werd vernield en een vrouw ging een politieagent te lijf. Twee mensen zijn uiteindelijk aangehouden.