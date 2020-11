Nigel Farage: ‘Er is geen politieke stem die tegen de nationale lockdown is. Dat gaat binnenkort veranderen’

Brexit-leider Nigel Farage is niet alleen kritisch wat de EU betreft. Nee, de internationale héld is ook helemaal klaar met de maatregelen die de regering Boris Johnson aan het nemen is ‘tegen de coronacrisis.’ Lockdowns leveren meer problemen op dan ze oplossen, aldus Farage.

In een nieuwe video legt Nigel Farage — Brexit Party, daarvoor UKIP, etc. — uit dat Amerikanen op drie november een keuze hebben; wat voor beleid willen ze? Het lockdownbeleid van Joe Biden, of willen ze juist dat de boel open gegooid wordt, wat is waar Donald Trump voor pleit. Morgen kunnen Amerikanen dat duidelijk maken via hun stem.

In het Verenigd Koninkrijk is er in de politiek daarentegen helaas weinig tot geen debat over lockdowns. Alle partijen zijn ervoor. Misschien dat een paar “backbenchers” van de conservatieve Tory partij tegenstemmen, maar dat is puur theater, aldus Farage. De partijen zelf, de Tories ook, zijn voor een lockdown. Dat is dus een lockdown van minstens een maand. Ongelooflijk.

Dit is vreselijk, aldus Farage. Want lockdowns creëren enorme problemen. De economie gaat er letterlijk door kapot, en ook wat de volksgezondheid betreft zijn lockdowns verschrikkelijk. Covid-19 patiënten worden behandeld, maar de rest van de mensen — die aan andere ziektes lijden — zoeken het eigenlijk maar uit. Diagnoses van longkanker waren tijdens de laatste lockdown 70% lager dan normaal. En dat is slechts één voorbeeld. Er zijn nog veel meer ziektes en kwalen waar dat voor geldt. Met andere woorden: tijdens lockdowns sterven mensen omdat ze niet op tijd behandeld worden.

There is no political voice opposing this new national lockdown in England. I think that may change very soon. pic.twitter.com/0mJ0WFfXDP — Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 1, 2020

Farage is daarom wel klaar met lockdowns. Ja, er moet verstandig worden omgegaan met het coronavirus, maar het medicijn is nu erger dan de ziekte zelf. Dat kan en mag niet.

Daarom heeft hij goed nieuws voor Britten: hoewel er op dit moment geen politieke partij is die zich tegen lockdowns verzet denkt hij dat dit “heel binnenkort verandert.”

Oh?

Spannend.

Laten we het hopen. Want wat ons nu wordt aangedaan — in elk land waar er een lockdown ingevoerd wordt — is gewoonweg vreselijk. Deze gekte móét stoppen. We moeten leren leven met dit nieuwe coronavirus. Het sterftecijfer is laag genoeg om dat te kunnen doen, en dat cijfer zal nog verder dalen met vaccins én goede, nieuwe medicijnen.

