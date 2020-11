Nóg een knal voor FvD: Kamerlid Theo Hiddema stopt per direct

De chef politieke redactie van De Telegraaf meldt zojuist op Twitter dat FvD-Kamerlid Theo Hiddema per direct is gestopt. De partij dondert daarmee als een kaartenhuis in elkaar.

Het was eigenlijk ook wel te verwachten dat Theo Hiddema ermee zou stoppen als Thierry Baudet dat zou doen, want dat heeft hij ook altijd gezegd. Toch zal het voor veel Forum-leden voelen als een enorme klap.

Hiddema stopt ermee — Inge Lengton (@IngeLengton) November 24, 2020

Maar Hiddema zou Hiddema niet zijn als hij zijn besluit niet op een waardige manier kenbaar zou maken. Kamervoorzitter Arib leest zijn brief hier in de Kamer voor:

Hiddema stopt ermee. Zijn brief aan de Voorzitter, die een beetje aangeslagen is, is volledig in stijl. pic.twitter.com/fUcTRq2Ce1 — Paul Peeters (@palpeet) November 24, 2020

Zelfs Arib lijkt erdoor te zijn ontroerd. En neem het haar eens kwalijk, want ze waren geloof ik best wel close en het is natuurlijk ook een prachtige brief.

Dit is volgens mij zo’n beetje de genadeklap voor de partij: Baudet weg (soort van); Hiddema weg, en; de JFvD afgestoten van de moederpartij. Er lijkt nu haast geen redden meer aan, hoe capabel de rest van de kandidaten en prominente leden ook mogen zijn (en dat zijn ze wel, of kunnen ze in ieder geval wel worden).

Maar hoe je het ook wendt of keert, er is gewoon slecht gehandeld. De figuren die er eng gedachtegoed bezigden werden niet geroyeerd (soms zelf gepromoveerd) en er is veel te laat en veel te zwak opgetreden. De klokkenluiders hebben het proberen aan te kaarten en zijn naar de media gestapt, maar het zijn die paar leden zelf die ze de munitie hebben gegeven.

Al is niet iedereen het met de term ‘klokkenluiders’ eens. Onze eigen Michael van der Galiën denkt er héél anders over en meent dat er sprake is geweest van een coup om zowel Baudet als Jansen uit de partij te wippen:

Laten we het hopen. Want @thierrybaudet verdient het niet zo de politiek te verlaten https://t.co/62eM9APCcq — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) November 24, 2020

Het is doodzonde voor al die leden die zo hun best hebben gedaan om er wél een fatsoenlijke partij van te maken. Ik hoop van harte dat ze dat alsnog lukt, maar ik ben er bang voor. De partij zal niet meer dezelfde energie en elan krijgen als dat het ooit had.