Nóg een schepje bovenop het drama: Henk Otten heeft nu recht op Kamerzetel Hiddema

Het instortende kaartenhuis van Forum voor Democratie is nog niet klaar met ineenstorten. Door het opstappen van Kamerlid Theo Hiddema is de eerstvolgende in de rij voor die Kamerzetel nu die andere ex-FvD’er: Henk Otten!

Alsof het drama voor de FvD’ers nog niet erg genoeg was komt er nu waarschijnlijk nog een flinke trap na. De verstoten voormalige penningmeester van de FvD, die een graai uit de kas heeft gedaan, komt nu mogelijk een zetel graaien van diezelfde partij.

Het Nederlands kiesrecht zit zo in elkaar dat je op de persoon stemt en niet op de partij. De volgorde van de kieslijst zoals die officieel is vastgesteld na de verkiezingen, is bij een vertrekkend Kamerlid altijd leidend. Maar Susan Teunissen, de voormalige nummer 3 op de lijst, zag al af van een plek in de Kamer.

Helemaal zeker is het niet en Otten zegt daar zelf ook over: “We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt”, maar tegelijkertijd hint hij wel op het toehappen. Hij voegde er namelijk aan toe: “We willen onze politieke slagkracht maximaal inzetten.”

Nou, als er iets is dat kan duiden op het “maximaal inzetten van politieke slagkracht” dan is het wel een gratis Kamerzetel, toch? Dat is voor Otten simpelweg een te mooie kans om te laten liggen, al is het alleen maar vanwege wraak. Op een andere manier lukt het hem namelijk niet echt…