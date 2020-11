NPO negeert felle kritiek van politie op inkorten Opsporing Verzocht en Opgelicht

De NPO blijft bij zijn beslissing om de veelbekeken televisieprogramma’s Opsporing Verzocht en Opgelicht vanaf 1 januari in te korten. En die eerste zelfs komende zomer van de buis te halen. De programma’s zouden volgens de NPO maar een beperkte doelgroep aanspreken. Maar volgens de politie wordt ruim een derde van de behandelde zaken in Opsporing Verzocht opgelost dankzij tips van kijkers. De NPO lijkt dus hele andere motieven te hebben.

Beide programma’s vervullen een maatschappelijke functie waar dus de hele samenleving, maar vooral de politie, enorm belang bij heeft. De NPO beweert nu dat er eigenlijk vooral 60-plussers naar die programma’s kijken en dat men om die reden de programma’s in wil korten of zelfs wil schrappen.

Volgens mij is dat echt je reinste onzin. Het zou mij niet verbazen als het echte motief voor dit besluit te maken heeft met wat voor verdachten en daders er worden ‘oververtegenwoordigd’ in die programma’s. Ik denk dat ze die programma’s gewoon de nek om willen draaien omdat ze het bij de NPO in hun hoofd hebben gehaald dat ze onbedoeld aan stigmatisering, stereotypering en die hele reutemeteut bijdragen. Dus dan steken ze liever de kop in het zand en gaan ze verder met het ontkennen van de realiteit.

Gelukkig heeft RTL al aangegeven dat ze met de politie om tafel willen om het programma eventueel over te nemen. Verre van ideaal dat een commerciële zender zo’n maatschappelijke functie overneemt, maar dat heb ik nog altijd liever dan dat straks het idee wordt geopperd om die taak maar aan Omroep Zwart te geven!