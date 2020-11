Omroep Zwart heeft nog maar minder dan 10.000 leden nodig voor toetreding omroepbestel

Akwasi kan zijn geluk niet op vandaag. Eerst mocht hij toekijken hoe er voor zijn huis enkele Zwarte Pieten werden weggejaagd en zojuist kreeg hij te horen dat Omroep Zwart nog minder dan 10.000 leden te gaan heeft, voor zij mogen toetreden tot het Nederlandse publieke omroepbestel.

De inclusieve en altijd tolerante woke-club krijgt er in rap tempo nieuwe leden bij. Op 9 november hadden ze nog 25.000 leden en nu lijken ze de benodigde 50.000 makkelijk te gaan halen.

Het doel van Omroep Zwart is om te gaan concurreren met de rest van de linkse diversiteitsbubbels, oftewel de huidige publieke omroepen. Die zijn namelijk ook wel heel divers en tolerant, maar worden nog steeds geleid en gepresenteerd door ‘witte’ blanke mensen, en dat kan natuurlijk niet.

Dus op 1 januari is de kans dik aanwezig dat de tv-kijker nóg meer tolerantie en inclusiviteit-van-kleur door de strot geduwd krijgt. En wordt overgoten met schuldgevoel en hippe termen als ‘kolonialisme’, ‘patriarchy’ en allerlei nieuwe vormen van racismebeschuldigingen. Dat laatste zit er sowieso dik in, want als de kijkcijfers na een maand tegen gaan vallen (we zijn allemaal eerst natuurlijk wel stiekem nieuwsgierig hoe erg het écht gaat zijn en zappen daarna voor altijd weg), dan kan dat natuurlijk niet aan de kwaliteit van de omroep liggen. Dat zal dan worden uitgelegd als een vorm van racisme.

Dus ja, het gaat een enorme shitshow worden, maar dat is ook wel eventjes leuk na zo’n flut jaar.