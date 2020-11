Oostenrijk pakt door: sluit radicale moskee en een islamitische vereniging

Naar aanleiding van de moslimterrorist die maandag vier mensen doodschoot in Wenen, heeft Oostenrijk nu besloten om een moskee en een islamitische vereniging te sluiten. Beide verspreidden namelijk radicaal gedachtegoed en hebben ook de aanslagpleger beïnvloed.

De Oostenrijkse regering pakt nu door en heeft nog een aantal terroristen op weten te pakken en ook te veroordelen. Waarschijnlijk heeft die plotselinge harde aanpak te maken met de kritiek die ze hebben ontvangen. De aanslag had namelijk voorkomen kunnen worden.

Zo waarschuwde Slowakije Oostenrijk al voor de aanslag over dat de aanslagpleger munitie probeerde te kopen. Zwitserland en Duitsland hebben via hun eigen politie ook arrestaties verricht bij verdachten die mogelijk banden hadden met de aanslagpleger in Wenen. Het gaat om verdachten die mogelijk al langer in beeld waren.

Aan de ene kant laat dat zien hoe Oostenrijk dergelijke signalen dus heeft genegeerd, maar aan de andere kant toont het ook aan dat er wel degelijk informatie onderling wordt uitgewisseld. Helaas was er weer eerst een aanslag nodig voordat men in actie kwam, maar het lijkt er nu wel op dat ze de smaak daar inmiddels wel te pakken hebben. Net als in Frankrijk.

Ook in Nederland lijkt het erop dat we het gevaar nu echt beginnen te erkennen. Het deel van Nederland dat jarenlang werd weggezet als ‘islamofoob’ deed dat natuurlijk al, maar sinds de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty lijkt het erop dat bij meer mensen de ogen zijn geopend voor de gevaren van radicaal (en/of politiek) islamisme. Al komt dat vooral door de roep om blasfemie-wetgeving en de moedwillige misinterpretatie van vrijheid van meningsuiting vanuit diezelfde groep, en niet zozeer vanwege een onthoofding op Europees grondgebied. Maar goed, it’s a start.