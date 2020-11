Pakistanen weer gekalmeerd nu hun regering Franse boycot lijkt te steunen: ‘Kritiek op onthoofding is islamofobie!’

Zo’n duizend demonstranten van de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik in Pakistan blokkeerden twee dagen lang een belangrijke snelweg bij de hoofdstad Islamabad. Hun regering wilde namelijk niet zeggen of ze de boycot van Franse producten, naar aanleiding van de ‘islamofobe reactie van Frankrijk’, steunen. Nu bekend is geworden dat ze dit wél lijken te doen, is de rust (eventjes) wedergekeerd.

Dat een Franse leraar is onthoofd maakt die Pakistanen geen hol uit. Waar het hen om gaat is de reactie van de Franse overheid, onder leiding van president Macron, die het recht op godslastering verdedigde en vervolgens Mohammedcartoons op publieke gebouwen liet projecteren. Daar staat in Pakistan de doodstraf op en logischerwijs moet de rest van de wereld daar natuurlijk ook in meegaan. Hun versie van het geloof is namelijk de absolute waarheid en dat maakt de Franse reactie “islamofoob”. Dus ja, geef ze eens ongelijk?

Ik hoop dat dit soort extremisten flink door blijven klagen en zo het gevaar van het islamisme vol in de schijnwerpers houden. Ik heb namelijk het idee dat het onderhand ook langzamerhand door begint te dringen bij dat deel van de westerse samenleving die dit decennialang categorisch heeft ontkend. Macron lijkt tot inkeer gekomen en dan is het volgens mij slechts een kwestie van tijd voor andere regeringsleiders en politici zullen volgen. Al zullen we altijd een deel van de samenleving blijven houden dat ‘islamofobie’ blijft roepen, zelfs als ze worden bedolven onder geëxplodeerd vlees van een voormalige zelfmoordterrorist.