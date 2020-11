Peilingen! ‘Geen grote verschuivingen, Code Oranje lijkt wel zeker van een zetel in Den Haag’

Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond zijn er maar weinig verschuivingen zichtbaar binnen het electoraat. Echter kunnen we wel concluderen dat Code Oranje nu definitief verzekerd lijkt van een zetel, en misschien nog wel meer. De PVV stagneert en het FVD staat nu op 8 zetels.

“Per week zien we al lang een stabiele electorale situatie. Veranderingen zijn hooguit 1 zetel per week”, aldus De Hond. Volgens de opiniepeiler is het vanuit die situatie moeilijk voor te stellen dat er nog grote verschuivingen zullen plaatsvinden in aanloop naar de verkiezingen in maart. De Hond onderschrijft dan ook dat de VVD en premier Mark Rutte er zo goed voor staan, dat het eigenlijk al lijkt op een gelopen race.

Het interessante is wel dat de wensen tegenover het volgende kabinet zeer diffuus zijn. Slechts 16% van de kiezers wil de continuering van de huidige coalitie. Ook bij de kiezers van de huidige regeringspartijen geeft maar tussen een kwart en een derde aan dat men wil dat de huidige regering doorgaat. Maar wat men dan anders wil loopt weer fors uiteen.

PVV

“Nadat deze partij een geruime tijd wegzakte onder invloed van de opkomst van FVD, nu 2 jaar geleden, is deze partij duidelijk terug en op een score die boven die van 2017 ligt. De kans is heel groot dat deze partij de tweede wordt op 17 maart. Alleen als FVD weer wat gaat stijgen kan de PVV onder de 20 zetels uitkomen. Anders zal de PVV een resultaat halen dat in de buurt ligt van die van 2010 (24 zetels). Het probleem voor de PVV daarna is dat het overgrote deel van de kiezers van VVD en CDA niet willen dat hun partij met de PVV gaat regeren.”

FVD

“In het voorjaar van 2019 haalde deze partij bij de peilingen meer dan 25 zetels. Sinds de zomer van dat jaar zien we een geleidelijke daling. Electoraal zitten PVV en FVD nogal in elkaars vaarwater. Samen lijken ze vrijwel steeds tussen de 30 en 35 zetels halen. En ook bij deze verkiezingen lijkt dat te gaan gebeuren, behalve als de opkomst relatief laag zal worden. Als de PVV het zo sterk blijft doen als in de huidige peilng dan zal FVD wel fors winnen t.o.v. de 2 zetels van 2017, maar ver weg blijven van de scores die nog begin dit jaar in onze peiling werd behaald (16).”