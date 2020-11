Peilingen: VVD op eenzame hoogte en Code Oranje staat op 1 zetel

De nieuwe peilingen van Maurice de Hond zijn weer bekend! GroenLinks stijgt weer een zetel ten koste van de PvdA en de VVD wordt alsmaar groter. Ook ditmaal stijgt de partij van Rutte weer met twee zetels. De aspirant-Kamerpartij Code Oranje van Richard de Mos staat nu virtueel op één zetel!



Het vertrouwen in Rutte blijft groot, de VVD stijgt deze week in de peilingen van De Hond met twee zetels, dit gaat ten koste van Forum voor Democratie die twee zetels verliezen. Ondertussen blijft het bij de twee grootste linkse partijen spannend, zij blijven week in, week uit elkaar in de nek ademen. Dan stijgt GroenLinks weer wat, dan stijgt de PvdA weer wat. Ondertussen weet geen enkele linkse partij zich op te werken als echt alternatief voor het premierschap. Want Wilders blijft vrij makkelijk de nummer twee van Nederland in de peilingen.

De VVD stijgt deze week weer met twee zetels, mogelijk is dit te danken aan het nieuws dat Rutte opnieuw lijsttrekker wordt van de VVD. Ondanks de vele kritiek op Rutte vanuit de media blijft hij vrij populair onder de kiezers. Dit komt omdat een goed alternatief voor Rutte ontbreekt in Nederland. Veel mensen vinden Wilders vaak te extreem, en de linkse opponenten zijn ook niet al te populair, en weten zich vaak niet goed genoeg te onderscheiden van elkaar.

Ondertussen weet Code Oranje met onder andere De Mos, Plasman en sinds deze week Tanya Hoogwerf steeds meer media-aandacht te generen. En dat doen ze met succes, want virtueel is de eerste zetel al binnen.