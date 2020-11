Politie en OM hadden aangifteformulieren paraat voor minister Slob, maar trekken toch de keutel in

Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) haalde zich de woede van zo’n beetje heel tolerant Nederland op de hals toen hij deze ongelukkige uitspraken deed. De politie en het Openbaar Ministerie lieten weten dat ‘de uitlatingen van onderwijsminister Arie Slob over afwijzen homoseksualiteit aan te merken zijn als strafbare discriminatie’, maar trekken die keutel nu toch weer in. Slob heeft namelijk een toelichting gegeven.

Wat minister Slob eigenlijk probeerde te zeggen, zo interpreteer ik hem tenminste, is dat er grondwettelijk gezien ‘kortsluiting’ is ontstaan door artikel 23 van de Grondwet. Technisch gezien is het namelijk mogelijk dat scholen van ouders een identiteitsverklaring kunnen vragen en dat afwijzen van homoseksualiteit daar onderdeel van kan zijn. Dat mag er echter niet toe leiden dat daarmee een onveilig leerklimaat ontstaat voor een kind. In de praktijk zal dat natuurlijk wel degelijk gebeuren, dus hangt een organisatie als het COC direct, maar zeker niet geheel onterecht, hoog in de gordijnen.

Slob presenteert zichzelf dus eigenlijk meer als de boodschapper van hoe artikel 23 werkt en waar dit in conflict raakt met de andere wet- en regelgeving, in plaats van ‘die rabiate homohater’ zoals iedereen hem af probeert te schilderen. Dat lijken de politie en het OM nu ook door te hebben en zij gaan daarom die strafbaarheid van Slobs’ uitspraken nog maar eens een keer ‘onderzoeken’.

Volgens mij moeten we eens wat minder hysterisch doen en niet direct aangifteformulieren paraat willen hebben alleen omdat iemand (wellicht beroerd) uitlegt waar het hier in Nederland schuurt qua wet- en regelgeving. Het begint hier een beetje op de VS te lijken.