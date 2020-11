Prins Bernhard boos op PvdA: ‘Vreemd om mijn naam te gebruiken’ voor anti-huisjesbelasting

Bij de PvdA hebben ze besloten in actie te komen tegen grote huisjesmelker; mensen die in onze grote steden een flink aantal huizen bezitten en exorbitante huurprijzen vragen. Omdat Prins Bernhard één van dat soort huisjesmelkers is hebben de socialisten het over de ‘Prins Bernhard-belasting.’ En dat vindt meneer de prins niet fijn.

“Ik vind het vreemd dat een politieke partij mijn naam gebruikt in haar programma,” aldus Bernhard als De Telegraaf hem vraagt wat hij daar nou van vindt. “Daarnaast vind ik dat ze uit moeten gaan van hun eigen kracht en daarbij niet één persoon moeten betrekken. Los van het feit dat ze mijn naam gebruiken op basis van artikelen in de pers en niet de feiten.”

Ik snap wel dat ie dat niet leuk vindt. Het Koninklijk Huis betaalt immers helemaal geen belasting. https://t.co/w16OgxqCRD — Jan Roos (@LavieJanRoos) November 30, 2020

De prins reageert omdat zijn zakenpartner Menno de Jong al eerder boze emailtjes verstuurde over het PvdA-voorstel. Zo schrijft hij onder meer dat het “populistisch opportunisme [is] om iemand in deze discussie te betrekken omdat hij toevallig familie is van de koning.”

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is daar niet van onder de indruk. “Als Tweede Kamerlid ben ik vrij maatschappelijke thema’s aan de kaak te stellen en daar de woorden en benamingen bij te kiezen die ik gepast vind,” zegt Nijboer. “Ons voorstel betekent dat hij ook meer belasting zal moeten betalen. De naam is derhalve passend.”

Nou, beste prins, zo raar vind ik dat niet. Volgens het Parool bezitte de prins in 2017 — samen met (verschillende zakenpartners) — maar liefst 349 Amsterdamse woningen.

Prins Bernhard jr. is een van de grootste particuliere pandjesbazen van Amsterdam. Met enkele zakenpartners heeft hij 349 woningen in de hoofdstad, zo rekende Het Parool ergens eind 2017 uit. Ook Reinout Oerlemans, de erven Caransa en The Fabulous Baker Boys behoren tot de grootste Amsterdamse huisjesmelkers.

Natuurlijk is het best te begrijpen dat meneer de prins allerminst blij is met deze negatieve aandacht en voorstel dat hem toch een beetje voor gek zet. Dat is nogal wiedes. Maar dat maakt het allemaal niet minder terecht. De man bezit een enorm aantal woningen. Dat niet iedereen daar blij mee is, ook al omdat de prijzen gigantisch gestegen zijn is niet meer dan logisch.

Overigens schrik ik wel van de houding van de PvdA. Normaal gesproken doen die kartelpartijen immers meteen een stapje terug als een lid van de koninklijke familie aangeeft ge¨rriteerd te zijn over iets. Wat is er daar aan de hand?