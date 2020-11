Rutte lift mooi mee op veto’s tegen EU-begroting en coronaherstelfonds Polen en Hongarije

Premier Rutte zegt niet van plan te zijn om opnieuw te onderhandelen over de EU-begroting en het coronaherstelfonds nu Polen en Hongarije hebben aangekondigd de plannen te blokkeren. Zij gaven het veto dat Rutte niet durfde te geven en nu is (bijna) iedereen in de Tweede Kamer en Brussel hartstikke boos.

Wat Polen en Hongarije hier ‘flikken’ is een typisch gevalletje van ‘lekker voor je’. Onderdeel van de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds is dat landen worden gestraft als zij ingaan tegen Europese waarden. De beide landen werden dus geacht om zelf alvast hun eigen stroppen op te knopen.

Nu ze de plannen hebben gevetoëd krijsen eurofiele partijen zoals GroenLinks en D66 het uit en beginnen te mekkeren over hoe dit onverantwoord is. “Straks zit de hele unie zonder begroting en herstelfonds”, aldus Rob Jetten (D66). Rutte wil die passage er ook niet uithalen, maar tegelijkertijd ook geen begroting en fonds zónder Polen en Hongarije.

Beide landen kunnen er dus vrolijk op los blijven vetoën en Rutte hoeft zijn handen nergens aan te branden. Die schuift de verantwoordelijkheid mooi door aan Duitsland (momenteel EU-voorzitter), de Europese Commissie en het Europees parlement. In Brussel en in de Tweede Kamer kunnen ze blijven krijsen wat ze willen, zolang het recht op een veto aan die landen blijft toebedeeld, hebben ze geen poot om op te staan. Dan hadden ze die regel er maar niet in moeten zetten, zo simpel is het.