Sidderaal Rutte kronkelt zich weg uit verhoor over toeslagenaffaire: ‘Kan gedrag Belastingdienst niet vergoelijken!’

Wie enige hoop koesterde dat premier Rutte ferm het boetekleed zou aantrekken in zijn verhoor over de toeslagenaffaire komt bedrogen uit: de VVD’er gaf wel aan dat hij de baas was, maar vond niet dat er consequenties getrokken hoeven te worden. Hooguit heeft hij wat spijt.

Waarom Mark Rutte al meer dan tien jaar premier van Nederland is? Eenvoudig: hij heeft geen ruggegraat. Hij praat met iedereen mee, maar belangrijker: hij glibbert overal onder- en tussendoor.

Dat bleek vandaag wel weer, toen de premier werd ondervraagd in de parlementaire enquete over de toeslagenaffaire die duizenden ouders heeft gedupeerd en vaak zelfs compleet geruïneerd. Rutte wist precies de juiste mix van boetedoening, bagatellisering, schuld afschuiven en schouder ophalen aan de dag te leggen om te verzekeren dat hij niet het grootste nieuwsverhaal van de dag wordt.

Je zou er bijna ontzag voor tonen, behalve dan dat je weet dat door een bloeddorstige Belastingdienst die uiteindelijk onder zijn ultieme leiding stond talloze mensen het persoonlijke faillisement zijn ingeduwd. Maar ja, Rutte had spijt van dat hij het toeslagenstelsel niet had aangepakt en “kan niet vergoelijken” dat de Belastingdienst zijn oproep om mogelijke fraude hard aan te pakken, had opgevat als een carte blanche om onschuldige ouders te terroriseren. Dus kregen we dit:

“In zijn slotwoorden zei Rutte zich vooral te schamen dat het toeslagensysteem in de tien jaar dat hij in het Torentje zit nog altijd onveranderd is. Pogingen om het stelsel te veranderen strandden keer op keer, terwijl er intussen wel duizenden ouders onbedoeld ‘tussen de wielen van de overheid’ zijn geraakt. Rutte zei daardoor geraakt te zijn: ,,Ik ben in de ogen van het land de baas van het spul. Ik kan daar niet voor weglopen.” En dus herhaalde hij de excuses die hij in januari van dit jaar tegen de slachtoffers had uitgesproken. ,,Wij moeten zorgen dat mensen nooit tussen raderen van systeem komen.” Dat juist dát is gebeurd, vindt Rutte net als al die andere ex-bewindslieden die deze week te biecht gingen ‘verschrikkelijk’. Maar politieke consequenties trekt hij daar niet uit.”

En Nederland? Ja hoor, we slikken het weer met z’n allen. Zijn te druk met popcorn eten en de zelfdestructie bij Forum voor Democratie te bekijken. En ondertussen wint Mark Rutte zijn vierde verkiezingszege op rij, met wederom twee vingers in z’n neus.