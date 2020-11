Sneue Asscher durft volgend kabinet niet in zonder GroenLinks of SP

De PvdA wil alleen meeregeren in een volgend kabinet als GroenLinks, de SP of beide partijen ook in de coalitie zitten. Dat liet de PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher weten na de presentatie van het concept-verkiezingsprogramma in Heerenveen. Zoals het er nu voorstaat kan hij namelijk niet om de VVD heen en is hij bang voor weer zo’n afstraffing.

De PvdA speelt deze verkiezingen op safe. De VVD staat er heel goed voor in de peilingen en de meest logische keuzes voor die partij om een coalitie mee te vormen zijn als een kaartenhuis aan het instorten. Het CDA brokkelt af, D66 gaat ten onder aan het eigen deugen en de ChristenUnie blijft relatief klein. Als de VVD dus wil regeren dan zal het wel over links moeten gaan, want de PVV en Forum zijn natuurlijk not done.

En dan komen we vrijwel zeker uit bij GroenLinks of de PvdA, want de SP kan regeringsdeelname met de VVD niet aan de eigen achterban verkopen, laat staan tegenwicht bieden aan die partij en zo eenzelfde afstraffing (een ‘PvdA’tje’) voorkomen. En met die gedachte in het achterhoofd biedt Asscher zijn partij nu aan, onder voorwaarden.

Maar het toont echt een enorme zwakte en onzekerheid als je alleen mee wilt regeren als er een andere partij met je meegaat. Die wil Asscher namelijk alleen maar mee hebben om meer tegenwicht te bieden. En als bliksemafleider als het verkeerd gaat, zodat de PvdA in het ergste geval niet als enige opnieuw ten onder gaat. Wat let de VVD dan nu nog om de PvdA gewoon te negeren? Als je naar het concept-verkiezingsprogramma van die partij kijkt is dat sowieso het beste voor de VVD om te doen.