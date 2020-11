Spanje maakt ook vaart: start vaccinatieprogramma in januari

De Spaanse premier Sanchez heeft aangekondigd dat zijn land in januari start met het vaccinatieprogramma. Binnenkort kunnen de Spanjaarden zich op zo’n 13.000 plekken laten vaccineren, op grote schaal.

Spanje werd ontzettend hard getroffen door het coronavirus, dus snakken ze daar ook naar een veilig en goed werkend vaccin. Want ook daar werd de lockdown tot twee keer toe hard ingezet. En ook hadden veel Spanjaarden maling aan de regels tijdens de eerste coronagolf, om vervolgens in Madrid een tweede golf vele malen te verergeren.

De Amerikanen zijn er nu heel snel bij, die starten naar verwachting al in december met de eerste vaccins. Spanje komt dus ook redelijk snel op stoom door in januari grootschalig vaccins in te kunnen zetten. Alleen Nederland hobbelt overal behoorlijk achteraan.

Wij kunnen pas “in het eerste kwartaal van 2021” worden gevaccineerd, volgens zorgminister De Jonge. En dan ligt de focus vooral op 60-plussers, kwetsbare groepen en zorgmedewerkers. Het is onduidelijk of andere landen zich ook specifiek richten op die groepen, of dat ze het voor iedereen tegelijkertijd aanbieden.

Grootschalig vaccineren zal vast nog wel eens problemen op gaan leveren, maar het betekent wel het begin van het einde voor Covid-19. Of de vaccins ook voor andere coronavarianten zal gaan werken is onduidelijk. Ik verwacht dat daar ook weer een nieuw vaccin voor nodig zal gaan zijn. Gelukkig weten we nu hoe we die moeten maken, dus met een beetje geluk keren we langzaam maar zeker weer terug naar normaal. Ik hoop echt dat die vaccins zo goed zullen zijn als iedereen ons wil doen laten geloven, want ik ben het inmiddels wel echt zat!