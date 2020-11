Steeds meer laadpunten aan huis

Steeds meer mensen rijden tegenwoordig in een elektrische auto. Dit is een goede ontwikkeling, want elektrisch rijden is beter voor het milieu. Een elektrische auto stoot namelijk aanzienlijk minder CO2 uit dan een brandstofauto. Doordat er steeds meer elektrische auto’s bij zijn gekomen, zijn er ook meer laadpunten nodig. Je kunt een elektrische auto opladen bij een openbaar laadpunt, maar de kans is aanwezig dat alle punten bezet zijn. Die kans wordt steeds groter, want ook de komende jaren zal het aantal elektrische auto’s toenemen. Mede hierdoor zien we dat steeds meer mensen kiezen voor een laadpunt aan huis.

Voordelen van een laadpunt aan huis

Rijd jij elektrisch? Dan kun je ervoor kiezen om een laadpunt aan huis te installeren. Dit is niet bepaald goedkoop, waardoor veel mensen dit idee al snel in de prullenbak gooien. Je betaalt inderdaad een redelijk bedrag voor een laadpunt aan huis, maar dit nadeel valt in het niet bij de voordelen. Wat de voordelen precies zijn? Wij zetten ze hieronder voor jou op een rijtje.

1) Iedere ochtend een volle accu

Wanneer jij voor een laadpunt aan huis kiest, ben je iedere ochtend verzekerd van een volle accu. De meeste mensen die thuis een laadpunt hebben, laden hun auto ’s nachts op. Hierdoor heeft de accu voldoende tijd om te laden. Jij hoeft zodoende niet bang te zijn dat je snel ergens moet stoppen om de auto op te laden.

2) Nooit meer wachten bij een openbare laadpaal

Verspreid over Nederland komen we talloze laadpunten voor elektrische auto’s tegen. Tot een paar jaar geleden was het nooit een probleem om jouw auto hier op te laden. Er was altijd plek genoeg. Doordat elektrisch rijden populairder is geworden, wordt het steeds drukker bij deze laadstations. Met een laadpunt aan huis hoef jij nooit meer te wachten om jouw auto op te laden.

3) Opladen wordt goedkoper

Laad jij jouw elektrische auto op bij een openbare laadpaal? Dan betaal je hier geld voor. Je neemt immers stroom af van het elektriciteitsnet. Kies je voor een laadpunt aan huis? Dan wordt opladen een stuk goedkoper. Jij betaalt namelijk minder voor de stroom dan bij een openbare laadpaal. Je kunt zelfs gratis elektrisch rijden met een laadpunt aan huis. In dat geval moet je wel zonnepanelen op jouw dak hebben liggen. Je wekt dan zelf stroom op voor het opladen van jouw auto.

Waar moet je op letten?

Ben jij overtuigd van de voordelen? Dan wil je mogelijk ook een laadpunt aan huis. Deze kun je tegenwoordig op verschillende plekken kopen. Toch zijn er een paar aandachtspunten die jij mee moet nemen bij de aankoop van een laadpunt aan huis. Allereerst moet er in jouw meterkast een juiste aansluiting zitten om jouw elektrische auto thuis op te kunnen laden. Voor sommige auto’s heb je een 3-faseaansluiting nodig, terwijl voor andere voertuigen een 1-faseaansluiting volstaat. Vergeet daarnaast ook niet naar het maximale laadvermogen van jouw auto te kijken voordat je een laadpunt voor thuis koopt.

Laadpunt aan huis plaatsen

Het kan zijn dat er een speciale aansluiting in jouw meterkast nodig is voor een laadpunt aan huis. Is dit inderdaad het geval? Ga hier dan nooit zelf mee aan de slag, maar schakel een gespecialiseerde elektricien in. Hij weet namelijk precies wat er komt kijken bij het installeren van een laadpunt aan huis. Hij zorgt voor een juiste aansluiting in de meterkast en kan daarnaast het laadpunt voor jou plaatsen. Op deze manier ben jij verzekerd van een werkend laadpunt aan huis. Zodoende hoef jij niet bang te zijn dat jij jouw elektrische auto thuis niet op kunt laden.