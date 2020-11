‘Stuur dit niet naar bewoners!’ – Amsterdamse ambtenaren krijgen geheim handboek ‘Lastige Vragen’ over energietransitie

De gemeente Amsterdam is een ‘tegencampagne’ gestart naar aanleiding van de kritiek op de energietransitie in het programma Zondag met Lubach. Deze week kregen ambtenaren een geheim ‘handboek lastige vragen’ (PDF) waarin staat uitgestippeld hoe ze zich uit die discussie kunnen wurmen. Net als je dacht dat het in Amsterdam niet triester kon…

Arjen Lubach raakte blijkbaar een gevoelige snaar, want in het handboek gaat het specifiek over ‘Zondag met Lubach, feiten en fabels’. En wie het handboek doorspit ziet ook direct waarom het niet de bedoeling is dat het wordt gedeeld met bewoners. Want je zou maar gewoon eerlijk en openbaar de informatie delen, waarna een burger zélf onderzoek kan doen en kan kijken of de informatie echt klopt (of niet)!

Het boekje staat vol met drogredenen en andere debattrucs om het centrale punt te omzeilen. Zo valt te lezen dat isoleren en andere duurzame maatregelen vaak wél rendabel zijn. Maar nergens wordt benoemd op wat voor termijn die maatregelen dat dan zijn. Ook leveren warmtepompen “wel degelijk klimaatwinst op”, maar wordt er alleen gezegd dat ze vier keer efficiënter zijn dan cv-ketels. “Klimaatwinst” wordt niet gedefinieerd en het feit dat warmtepompen hun elektriciteit nog steeds uit andere middelen halen (zoals gascentrales) doet er niet toe.

Het is beschamend en ronduit achterlijk dat een gemeente in het geheim haar ambtenaren moet instrueren over een thema dat fundamenteel meetbaar is. We hebben het hier dus gewoon over feiten: een maatregel is efficiënt of niet; het bespaart CO2 of niet, en; het is rendabel of niet. Puur en alleen al het feit dat men deze informatie niet openbaar wil hebben, wekt héél sterk de indruk dat die duurzaamheidsdrang meer geld gaat kosten dan het ooit op gaat leveren en helemaal niet bij gaat dragen aan voldoende CO2-reductie. Laat staan dat dit opweegt tegen de kosten. Met andere woorden: de Amsterdammers worden keihard genaaid.

Tijdens het schrijven van dit artikel maakte ik de fout om ook een videolink van het handboek aan te klikken, en wel deze: ‘Nederland draagt slechts bij aan 0,00007% van de uitstoot. Waarom moeten wij het beste jongetje van de klas zijn?’ Het antwoord? Omdat we als rijk land een verdrag hebben ondertekend en we moeten allemaal ons steentje bijdragen. Dus gooi dat geld maar snel over de balk want als wij 100 procent klimaatneutraal zijn en dus 0,00007 procent CO2 hebben bespaard, dan doet de rest daar hopelijk ook snel aan mee. Wát een stel clowns.