Sylvana Simons heeft het wel gezien in Amsterdam: stapt uit raad, focust zich op Kamerverkiezingen

Wat gaat dat smullen worden, de voorvrouw van BIJ1 Sylvana Simons stapt uit de Amsterdamse raad om zich volledig te kunnen focussen op een tweede poging om de Tweede Kamer binnen te komen. In 2017 lukte haar dit niet, ook al kwam ze redelijk dicht in de buurt. Er bestaat een reële kans dat we Simons volgend jaar in Den Haag zien.





Gisteren stelde de radicale partij BIJ1 haar kieslijst en programma vast, en tot niemands grote verbazing gaat Simons opnieuw de kar trekken.

Partijleider @SylvanaBIJ1 neemt haar verantwoordelijkheid en gaat er volledig voor om van Nederland een radicaal inclusieve samenleving te maken waarin niemand achter blijft. Per 1 november draagt ze haar taken in de Amsterdamse gemeenteraad over aan duoraadslid @JazieAnthony. pic.twitter.com/4AbovLWlm9 — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) October 31, 2020

Om zich volledig te kunnen focussen op de mogelijkheid om een zetel te kunnen binnenslepen verlaat Simons de Amsterdamse raad. Een groot gemis zal dat niet zijn voor haar partij, ze heeft de afgelopen twee jaar nog niet echt potten weten te breken in de raad. Als ze met dezelfde instelling en retoriek de Tweede Kamer inkomt, gaat ze levend worden opgegeten.

Pietenhater Quinsy Gario is de nummer twee van de partij. De radicale randfiguren van hard links verschijnen een voor een op de lijst bij de partij. We zijn benieuwd naar de campagne van de partij.

Afgelopen woensdag werd overigens de campagne al min of meer afgetrapt. Simons had zich ‘ziek gemeld’ bij de raad, maar was wel te zien bij een radioprogramma.

Waarom zat @SylvanaBIJ1 woensdag eigenlijk bij @De_Zwijger, terwijl ze zich ziek heeft gemeld bij de griffie van @gemeenteraad020? #KomBIJ1 pic.twitter.com/u087OHbnag — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) November 1, 2020