Terreurexpert Van Ostaeyen legt schuld bij Macron: ‘Zijn uitspraken hebben mogelijk tot deze aanslagen geleid’

Na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty veroordeelde president Macron de islamistische terreuraanslag en verdedigde hij de publicatie van spotprenten van Mohammed. En nu legt ‘terreurexpert’ Pieter Van Ostaeyen de schuld voor de aanslagen die daarop volgden bij Macron. Die had zich kennelijk maar niet zo moeten uitspreken, want daar krijg je doden van.

Ik begrijp niet hoe iemand, en al helemaal een ‘terreurexpert’, nu met de vinger naar Macron durft te wijzen. Dan heb je ze echt niet op de rij.

Het zal best dat men door de uitspraken van Macron nóg een paar terreuraanslagen wilde gaan plegen, maar het zijn juist die eerdere aanslagen en onthoofdingen die ervoor hebben gezorgd dat Macron op z’n strepen is gaan staan. Dus wat wil die Van Ostaeyen nou precies met z’n observatie? Had Macron maar z’n bek moeten houden en hopen dat er niet weer een islamist flipt om een cartoon?

Volgens Van Ostaeyen zou het zomaar kunnen dat er nog meer eenlingen geïnspireerd zijn geraakt door Macron en daarom meer aanslagen willen plegen. Toch denkt hij dat het wel meevalt, deze terreurexpert, want ‘vanwege de lockdowns kunnen daders minder slachtoffers maken’. Ja, vast.

De verantwoordelijkheid voor die aanslagen ligt volledig bij de extremisten en bij diegenen die ze dergelijke denkbeelden en overtuigingen hebben meegegeven. Of is de politie straks ook verantwoordelijk voor nieuwe aanslagen omdat ze een vorige terrorist hebben afgeschoten? Zo ken ik er nog wel een paar.