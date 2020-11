“Theo Hiddema pleit voor afluisteren radicale moskeeën”

Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema pleitte in het programma WNL Op Zondag voor het afluisteren van radicale moskeeën. Die mogelijkheid, samen met de andere die hij noemde, kunnen allang. Het probleem is alleen dat niemand er wat mee doet. Daarom werd hij in dat programma ook glazig door iedereen aangekeken…

Hiddema zei in de uitzending dat hij voornamelijk kijkt naar praktische oplossingen die binnen de kaders van de huidige wetgeving mogelijk zijn. En eigenlijk is het heel simpel, want zodra er een redelijke verdenking is van criminele activiteiten (zoals haatzaaien) dan kan er worden overgegaan tot infiltratie. En dat kan betekenen dat er een undercover-moslim wordt ingezet die opneemt wat men daar achter de deuren verkondigt, maar er kan ook afluisterapparatuur worden geïnstalleerd. Op die manier kan men dus zo de hele boel op den duur oprollen en achter de tralies zetten.

De andere gasten zaten hem alleen maar een beetje glazig aan te kijken en vooral oud-president van de Hoge Raad Geert Corstens liet zien dat hij niet op zat te letten, want die kwam alleen met de opmerking dat er wel eerst bewijs nodig was. Nee, Geert, kennelijk is een redelijk vermoeden genoeg en ga je op basis daarvan juist bewijs verzamelen.

Corstens kiest dan liever voor het civiele recht, waar het jaren kan duren voor men überhaupt iets aan kan pakken. Lekker veilig en in de tussentijd maar hopen dat er niet nog meer koppen over straat gaan rollen, strak plan!

Het is natuurlijk hartstikke mooi dat Hiddema wijst op bestaande middelen en maatregelen die genomen kunnen worden, want zo kan iedereen ook meteen zien dat een partij als de VVD weer flink uit zijn nek lult als ze zeggen dat ze haatpredikers uit de Europese Unie geweerd willen zien worden. Dat is dezelfde partij die doodleuk asielzoekers binnen blijft halen en het vertikt om ze uit te zetten. En een partij als de PvdA, die zegt dat organisaties die de rechtstaat niet accepteren verboden moeten worden, lullen ook maar wat in het wilde weg. Die kunnen namelijk al verboden worden, maar nogmaals, niemand doet er wat aan!