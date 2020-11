Thierry Baudet heeft sleutels partijkantoor terug: ‘Bestuurders Van der Linden en Rooken moeten opstappen!’

Vandaag gaan de ontwikkelingen bij Forum voor Democratie weer razendsnel. Het meeste recente nieuws? De twee bestuursleden die tégen Thierry Baudet zijn zeggen dat ze hem (met zijn goedkeuring) hebben uitgeschreven als bestuurder bij de Kamer van Koophandel. Baudet zegt dat dit helemaal niet met zijn instelling gebeurd is en zelfs illegaal is. Hij eist daarom dat de twee opstappen en “de partij niet langer in gijzeling houden.”

Baudet had net een video opgenomen waarin hij uitlegde dat de stand van zaken door het opstappen van Astrid de Groot gisteren 2-2 is in het bestuur van de partij. Er is dus een patstelling. Het gevolg? Er kunnen geen beslissingen genomen worden. Het is zelfs zo erg, aldus Baudet, dat de partij hierdoor geen kieslijst kan inleveren en dus niet mee kan doen aan de verkiezingen. Levensgevaarlijk. De twee bestuurdsleden — Lennart van der Lienden en Rob Rooken — moeten daarom weg.

De mensen die me uit de partij wilden jagen, zijn zelf weggegaan. Nu willen bijna 50.000 FVD-ers hun partij terug. Maar in het bestuur is het 2-2. Er kan geen enkel besluit genomen worden. #FVD mag niet gegijzeld raken. Ik roep Van der Linden en Rooken op: stap nu op! pic.twitter.com/r3TMeU4FFk — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2020

Op hetzelfde moment dat hij die video plaatste zetten de twee anti-Baudet leden van het bestuur een aankondiging online waarin gemeld werd dat Baudet was uitgeschreven als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel. Aan het AD lieten zij weten dat dit met toestemming van Baudet gedaan was.

Inmiddels is @thierrybaudet uitgeschreven als bestuurder bij de KvK. Dat is helaas noodzakelijk voor het organiseren van een eerlijke en ordentelijke ledenraadpleging. Alle leden ontvangen binnenkort een uitnodiging. Bij een democratische partij hebben leden het laatste woord. — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 27, 2020

Het enige probleem? Baudet zegt dat hij daar helemaal niet mee akkoord is gegaan. Hij noemt het besluit “illegaal” én in strijd met de statuten van de partij.

Ik zie nu dat de coupplegers mij wederrechtelijk en in strijd met de statuten hebben uitgeschreven als bestuurder bij de KVK. Absurd. Dit kan juridisch niet en is zoveelste bewijs vd ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen #FVD over te nemen. https://t.co/apWED8mi3N — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2020

Korte tijd later gaf Baudet een persconferentie. Dat deed hij staande voor… het partijkantoor van Forum voor Democratie. Want geloof het of niet: hij heeft weer een sleutel in handen gekregen. Terecht, natuurlijk, het is een grove schande dat hij er niet in kon. De man is volksvertegenwoordiger en, wat Van der Linden en Rooken daar ook van mogen denken, bestuurder van de partij.

Nieuw statement van Thierry Baudet: "Ik heb de sleutel van het partijkantoor weer! Van der Linden en Rooken moeten opstappen." #FvD pic.twitter.com/KDfyRNKkcQ — Peter Winterman (@WintermanAD) November 27, 2020

In de persconferentie maakte Baudet duidelijk dat het wat hem betreft over en uit moet zijn met Van der Linden en Rooken als bestuurders. De uitschrijving van hem als bestuurder is overduidelijk, aldus Baudet, in strijd met de regelgeving. Het kan niet… maar dat ze het toch proberen bewijst maar weer dat deze mensen werkelijk tot alles toe in staat zijn om hem eruit te wippen — of in ieder geval om het hem zo lastig mogelijk te maken.

Natuurlijk gaat Team Baudet dat dan ook terug laten draaien — als de Kamer van Koophandel al akkoord gaat met het verzoek tot uitschrijving. Er zijn immers regels voor en die lijken met voeten getreden.

Tenslotte ook een punt over antisemitisme. Zijn vijanden proberen hem de hele tijd weg te zetten als een jodenhater. Zoals dit plaatje duidelijk maakt is dat de grootst mogelijke leugen:

Baudet heeft zich altijd ingezet voor de Joodse Nederlanders. Zijn grote liefde, Davide Heijmans, is zelfs van Joodse afkomst. Hem van antisemitisme beschuldigen is dus écht onzinnig. Believe me, een antisemiet gaat echt niet met een keppeltje oplopen, een chanoekia aansteken, én ook nog eens trouwen (of zich verloven) met een meid van joodse afkomst.

Eigenlijk was er geen speld tussen te krijgen. Lennart van der Linden heeft het altijd goed gedaan als bestuurder bij Forum voor Democratie, maar de manier waarop hij dit afhandelt is niet best. Het goede nieuws is natuurlijk dat er nog wel mogelijkheden zijn: zo’n man kan nog een handreiking doen aan Baudet en op zijn schreden terugkeren. Baudet kennende staat zijn deur altijd open.

Maar wat in ieder geval moet gebeuren is dat a) Baudet met rust wordt gelaten als bestuurder, b) dat er een ALV gehouden wordt waarin leden de lijsttrekker én het bestuur kiezen, en c) dat alles geregeld wordt dat Forum voor Democratie mee kan doen aan de verkiezingen. Oh, en d) dat de backstabbers die gelekt hebben uit privé gesprekken (en mogelijk uitspraken verzonnen hebben) niet meer terugkeren bij de partij. Want als je zó onbetrouwbaar bent hoor je niet thuis bij een partij die zichzelf conservatief-liberaal noemt.