Triest: enkele medewerkers van uitgeverij nieuwe boek Jordan Peterson willen de schrijver boycotten

Begin deze week werd aangekondigd dat de erudiete Jordan Peterson met een nieuw boek komt. Komend jaar in maart verschijnt het nieuwe boek Beyond Order: 12 More Rules for Life bij de Canadese psycholoog en cultuurcriticus. Sommige werknemers hebben als ware sneeuwvlokjes hun beklag gedaan tijdens een town hall. Zij vinden dat de directie Peterson geen platform moet geven.





De een adoreert Peterson en draagt hem op handen, de ander verafschuwt hem en ziet Peterson als bron voor al het kwaad. Het gaat zelfs zo ver dat werknemers van een uitgeverij, Penguin Random House Canada, tijdens een bedrijfsvergadering steen en been klaagden over de directie. Het gesprek liep zo hoog op dat enkele critici van Peterson huilend aan de directie vroegen om een deplatforming van Peterson.

Schijnbaar hebben zij Peterson niet zo hoog staan.

“He is an icon of hate speech and transphobia and the fact that he’s an icon of white supremacy, regardless of the content of his book, I’m not proud to work for a company that publishes him,”