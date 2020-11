Twee mensen gedood op straat in Frankrijk, maar wees gerust: ‘Het was GEEN terreur…’

Frankrijk gaat al jarenlang gebukt onder terreur. Daarom kijken we er niet eens meer vanop dat er onlangs twee mensen werden vermoord in een van de pittoreske Franse straatjes in de plaats Cholet. Maar volgens de politie heeft deze moordpartij helemaal niets te maken met terreur. Dat u het even weet.

Een 35-jarige -niet nader te noemen- ‘man’ is aangehouden vanwege het doden van twee mensen op straat. Het voorval incident vond plaats in Cholet, ten zuidoosten van Nantes. Volgens de politie heeft de moordpartij niets te maken met terreur. Dat is heel stellig, dus moeten we daar ook maar vanuit gaan…

De verdachte ‘niet-terrorist’ viel eerst een bejaard echtpaar aan op straat. De reden voor de aanval is onbekend, maar nogmaals: volgens de politie was het geen terreur. De man van het bejaarde echtpaar raakte echter zwaargewond en bezweek onderweg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Maar nogmaals: het was geen terreur! De vrouw van het dodelijke slachtoffer wist de aanval ternauwernood te overleven.

Een kleine twintig minuten na de attack viel de verdachte niet-terrorist een 50-jarige man aan. Laatstgenoemde moest dat bekopen met de dood.

Niet veel later werd de man opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk, en dat zal waarschijnlijk ook wel zo blijven. Of hij een wapen heeft gebruikt is niet bekend. De man is een bekende van justitie en komt uit de omgeving. Maar nogmaals: het was GEEN terrorist.