Tweede Kamer steekt stokje voor geldklopperij, wil goedkoop energielabel voor woningen behouden

Minister Ollongren (D66, Wonen) legde een motie tot uitstel eerder naast zich neer, maar een Kamermeerderheid steekt nu alsnog een stokje voor het vervangen van het goedkope energielabel (à 10 euro) voor een duurdere (à 190 euro), dat volgend jaar in zou gaan. Ideaal is het niet, maar dat is het nooit met al die klimaatgekkigheid.



Iedereen die z’n huis verkoopt, moet een energielabel van de woning geven aan de koper. Zo kan de koper zien hoe energiezuinig zijn nieuwe aankoop is. Nu kun je dat nog digitaal aanvragen en kost het je een tientje, maar vanaf volgend jaar zou het bijna tweehonderd euro kosten. Dan moet er namelijk een deskundige langskomen die het huis inspecteert.

Aan de ene kant is het raar dat je gewoon digitaal zo’n ‘keurmerk’ aan kunt vragen zonder daadwerkelijke controle. Maar aan de andere kant is het ook mooi verrot dat je flink zou moeten dokken voor dit geouwehoer, alleen omdat de overheid je dat verplicht.

Ik weet niet hoe het precies zit met zo’n energielabel, maar het lijkt mij het meest eerlijk dat je mensen hier gewoon vrij in laat. Prima als je perse een huis wil met een A-label, maar dan moet de koper dat maar laten onderzoeken. Heeft de verkoper geen label, dan heb je zelf de keuze om dat risico te lopen of niet. Het is toch belachelijk dat ieder krot maar een label moet hebben én dat dit bij iedere overdracht opnieuw moet worden gecontroleerd?

VVD, CDA, GroenLinks, PVV, 50Plus, Denk en ‘enkele kleinere partijen’ steunen nu dit amendement, terwijl PvdA, D66 en Paul Smeulders (GroenLinks) fel tegen het goedkope label zijn. Maar het daadwerkelijke probleem is dus die gare verplichting en niet de kosten van zo’n keuring.