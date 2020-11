Uitstekend nieuws! Coronavaccin van Pfizer claimt 90% effectiviteit, potentieel pandemie-beëindigend supermedicijn

Eindelijk eens onvervalst goed nieuws in de strijd tegen COVID-19, en dat is dat vaccinmaker Pfizer na enkele testen concludeert dat hun coronakiller maar liefst 90% effectief zou zijn. Dat is vele malen hoger dan waar op gemikt wordt.

Terwijl de verkiezingsroes rondom de Amerikaanse stembusgang wat gaat liggen, keert één zaak weer nadrukkelijker naar de voorgrond: het coronavirus. We zitten nog altijd middenin een pandemie die grote onderdelen van het openbare leven platlegt. Wereldwijd.

Wanneer gaat dat veranderen? Niemand die het weet. Eerst zullen de besmettingscijfers drastisch moeten dalen. Alle maatregelen die momenteel genomen worden moeten daarbij helpen. Maar als we écht van dat virus af willen, hebben we op termijn vooral één wapen nodig: een vaccin. Gelukkig zijn verschillende bedrijven al in vergevorderde stadia met de ontwikkeling. En bij Pfizer zijn ze erg tevreden over de voorlopige testresultaten:

“Het coronavaccin dat Pfizer ontwikkelt is volgens de eerste onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief, zo meldt de farmaceut maandag. De onderzoeksresultaten zijn een stuk positiever dan ingeschat werd door experts.”

De eerste vaccins hebben gemikt op een effectiviteit van tussen de 50% en 75%. 90% is fors hoger dan die streefgetallen, en zou – wanneer in voldoende mate verstrekt – de pandemie in enkele maanden tijd volledig kunnen beëindigen. De testresultaten moeten echter nog wel worden aangevuld.

Wel is Nederland alvast verzekerd van de ontvangst van 7,8 miljoen doses van dit medicijn. En eerlijk is eerlijk: die kunnen mij niet vroeg genoeg op Schiphol van de bagageband rollen.

Er is echter ook een voorbehoud van een andere categorie. En dat is dat de nieuwe gemuteerde variant van het coronavirus, dat nu rondwaart in Noord-Denemarken dankzij de plaatselijke nertsenfokkerij, niet verder uitbreekt. Mocht dat wel gebeuren, dan is er grote kans dat alle vaccinbouwers weer van voren af aan kunnen beginnen.