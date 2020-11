Veilig vliegen in tijden van corona, kan dat eigenlijk wel?

11 tips om goed voorbereid te vliegen tijdens corona.

Zo snel mogelijk terug naar ‘normaal’: vliegen naar een zonnige bestemming. Veilig vliegen tijdens corona, is het mogelijk? We gaan dieper in op wat jij als reiziger kunt doen om veilig te vliegen. Aan jou de keuze.

Vliegtuigmaatschappijen dragen hun steentje bij aan het creëren van een veilige omgeving voor passagiers. Zo beperken ze de verspreiding van het coronavirus tot een minimum. Neem als reiziger maatregelen om jezelf en anderen te beschermen en de verspreiding van het virus verder te beperken.

Stap veilig en goed voorbereid het vliegtuig in:

Ga alleen op reis wanneer je je goed voelt en blijf dus altijd thuis met klachten Check online in, zodat je niet bij de incheckbalie op het vliegveld in de rij hoeft te staan Print je kofferlabel en instapkaart thuis uit, zodat je de bagage bij een bagage drop-off punt kunt afgeven. Hiervoor hoef je niet met andere mensen in contact te komen. Zorg dat je voldoende mondkapjes meeneemt om de gehele reis mee te overbruggen Draag gedurende de hele reis (op het vliegveld en in het vliegtuig) een mondkapje over neus en mond.

Andere belangrijke tips zodat je met een gerust gevoel vliegt:

Houd voldoende afstand waar dat mogelijk is. Was zo vaak als je kunt je handen, of gebruik handgel en raak je gezicht zo min mogelijk aan. Informeer het cabinepersoneel wanneer je je niet lekker voelt worden tijdens de reis. Blijf in het vliegtuig zoveel mogelijk op je plaats zitten en voorkom onnodig rondlopen. Zorg ook voor voldoende afstand wanneer je wacht tot het toilet vrij is. Probeer tijdens het vliegen zo min mogelijk met je buurman of buurvrouw te praten om uitwisseling van aerosolen te voorkomen. Haast je niet het vliegtuig uit, maar houd ook bij het uitstappen voldoende afstand.

Is vliegen veilig in tijden van corona?

Thuisblijven is het veiligst, maar voor eenieder die het thuis niet meer uithoudt of genoodzaakt is om een vliegreis te maken, wees gerust: vliegen is veilig. Hou er rekening mee dat je voor noodzakelijke reizen naar Amerika waarschijnlijk een ESTA nodig hebt. Een ESTA aanvragen doe je eenvoudig en snel via de visumexperts van E-visums.nl.

Wanneer je je voorafgaande aan en tijdens een vliegreis aan de opgestelde voorschriften houdt en de voorzorgsmaatregelen in acht neemt loop je dus zeker niet meer risico, en misschien zelfs nog minder, om besmet te raken met het coronavirus dan tijdens een bezoekje aan de supermarkt.

We hopen natuurlijk allemaal dat we in de herfstvakantie van 2021 minder beperkt zijn in onze reisopties, maar tot die tijd kun je je het beste aan de adviezen van de Rijksoverheid houden en de maatregelen in acht nemen tijdens een vliegreis.

Zodra het plannen van een vakantie naar Amerika er weer inzit, regel je jouw ESTA heel makkelijk bij E-visums.nl. We helpen je graag!

De situatie rondom de reisadviezen verandert regelmatig. Bekijk daarom altijd de landkaart met reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om te ontdekken wat de huidige situatie is.