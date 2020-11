VVD ziet wel wat in ‘indirecte vaccinatieplicht’: wie weigert mag niet naar evenementen

De VVD gaat zijn handen branden aan pittig vraagstuk namelijk de vaccinatieplicht. De VVD gaat namelijk nadenken over een mogelijke ‘indirecte vaccinatieplicht’, bij deze term gaan de haren overeind staan van antivaxxers, want die zien de bui al hangen. Een indirecte vaccinatieplicht zou betekenen dat als jij je niet laat vaccineren je bijvoorbeeld niet meer naar een evenement mag, of ook niet meer naar binnen mag bij overheidsgebouwen.





Het vaccinatieplicht-vraagstuk is een pittig dossier, er staan namelijk wat grondrechten en grondwetten lijnrecht tegenover elkaar. Enerzijds heb je natuurlijk ons basale grondrecht van de lichamelijke integriteit, maar aan de andere kant heb je ook artikel 22 waarin de overheid ten alle tijde de volksgezondheid moet bevorderen. Dit soort rechten en wetten clashen dus behoorlijk met elkaar.

Het is dan ook een dappere poging van de VVD om zich actief te gaan bemoeien in deze discussie, de vaccinatieplicht ligt namelijk bij een behoorlijk deel van Nederland best gevoelig.

,,Ik heb het liefst dat iedereen dat vrijwillig doet’’, zegt Veldman over vaccineren tegen corona. ,,Maar ik ben bereid er een indirecte vaccinatieplicht van te maken. Dat als je je niet laat vaccineren, dat het consequenties heeft. Daar moet je over blijven nadenken.’’

FVD’er Van Haga gruwt van het idee van een indirecte vaccinatieplicht, want hierdoor ga je mensen buitensluiten. Mensen die namelijk kiezen om zich niet te vaccineren zijn dan ineens niet meer welkom op veel plekken, dit is voor Van Haga ontoelaatbaar.

,,Er dreigt nu een indirecte vaccinatieplicht te ontstaan’’, klaagt Van Haga. ,,Een kind dat niet is gevaccineerd, mag straks niet naar kinderopvang, je komt een overheidsgebouw niet binnen of je mag niet naar een concert of bibliotheek.’’