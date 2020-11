We gaan weer omlaag: RIVM meldt 5407 nieuwe besmettingen, 669 minder dan gisteren

Het RIVM komt met goed nieuws! Over bijna de gehele linie van de coronacijfers (besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen) zijn we weer aardig aan het dalen. Met een beetje geluk loopt de tweede golf ten einde rond eind december of januari van het nieuwe jaar.

Het RIVM meldt 5407 nieuwe besmettingen, 669 minder dan gisteren. Ook zijn er 170 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, gisteren waren dat er nog 185. Op de intensive care zijn er 26 nieuwe patiënten bijgekomen, 19 minder dan gisteren. In totaal liggen er nu 1933 mensen (was gisteren 1902) met corona in het ziekenhuis, waarvan 540 op de IC (was gisteren 550). Er zijn dus wel iets meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen, maar dat is een vrij kleine stijging. De daling lijkt dus geen geleidelijke daling te zijn, maar eentje van steeds diepere dalen en telkens minder hoge stijgingen tussendoor.

Als dit zo door blijft gaan dan kunnen we langzaamaan weer terug naar normaal. Waar het kabinet dan voor moet uitkijken is dat ze dat te snel willen doen. Ze zullen namelijk best wel hebben geleerd van de eerste golf, maar de verkiezingen komen eraan en er is natuurlijk geen groter cadeau mogelijk dan een terugkeer naar normaal en de overwinning op het virus claimen. En dan heb ik het nog niet eens over het in gebruik nemen van de vaccins. Dat lijkt me een enorme verleiding voor de kabinetspartijen. Ik hoop dat ze er tegen bestand zijn, maar ik ben er bang voor.