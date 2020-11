Witgoed apparatuur laten repareren is duurzamer dan een nieuwe kopen

Heeft jouw wasmachine het begeven? Of koelt jouw koelkast de laatste tijd steeds minder goed? Dan kun je besluiten om een nieuwe wasmachine of koelkast te kopen. Deze apparaten zijn niet bepaald goedkoop, waardoor jij ze mogelijk niet kunt of wilt vervangen. Het kan ook zo zijn dat jij een wasmachine of koelkast niet wilt vervangen vanuit milieutechnisch oogpunt. Het repareren van witgoed apparatuur is namelijk een stuk duurzamer dan een nieuw apparaat kopen.

Waarom is witgoed reparatie duurzamer?

Er zijn genoeg Nederlanders die niet inzien wat het nut is van witgoed reparatie. Het kan inderdaad zijn dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur is. Je kunt hem in dat geval repareren, maar het probleem kan dan snel weer terugkeren. Een nieuw apparaat kopen is dan zinvol. Doe dit niet altijd, want in veel gevallen is reparatie nog mogelijk.

Witgoed reparatie brengt vaak kosten met zich mee, want je moet hier een monteur voor inschakelen. Toch is het vaak een stuk goedkoper dan een nieuw apparaat kopen. Dit is zeker het geval wanneer het apparaat kapot gaat wanneer er nog garantie op zit. Een witgoed apparaat laten repareren kost jou dan niets. Ook buiten de garantieperiode is reparatie vaak een stuk duurzamer dan een nieuw apparaat kopen. De meeste witgoed apparaten hebben namelijk een lange levensduur. Door het apparaat te repareren, kun jij er ook de komende jaren nog van genieten.

Wat is er mis met het apparaat?

Als een witgoed apparaat niet meer werkt, betekent dit niet dat je ook direct een nieuwe moet kopen. Toch denken sommige mensen wel dat dit nodig is. Zij verwijderen het kapotte apparaat en schaffen een nieuwe aan. Zonde, want in sommige gevallen krijg je een witgoed apparaat betrekkelijk eenvoudig weer aan de praat.

Kies er daarom nooit direct voor om witgoed te vervangen, maar kijk eerst wat er mis is me het apparaat. Huishoudelijke apparatuur met een display geeft vaak aan wat er mankeert. Hierdoor kun jij het probleem gericht oplossen. Slaag jij erin het probleem te verhelpen? Dan hoef je geen nieuw apparaat te kopen. Dit scheelt jou geld en daarnaast is het een stuk duurzamer. Er hoeft immers geen nieuw product gemaakt te worden, waardoor het milieu minder belast wordt.

Zelf repareren of uitbesteden?

Zie jij in dat witgoed reparatie duurzamer is dan een nieuw apparaat kopen? Dan wordt het de hoogste tijd om aan de slag te gaan. De meeste mensen proberen het apparaat eerst zelf te repareren. Als het een klein probleem betreft, kost dit je vaak maar weinig moeite. Zorg er wel altijd voor dat je weet hoe je te werk moet gaan. Als je dit niet weet, doe je mogelijk iets verkeerd. In dat geval kun je onherstelbare schade aanrichten. Je moet jouw witgoed apparaat dan alsnog vervangen.

Niet iedereen slaagt er zelf in een witgoed apparaat te repareren. Geldt dit ook voor jou? Koop dan niet direct een nieuwe. Nee, schakel eerst een witgoedmonteur in om naar het apparaat te kijken. In veel gevallen slaagt zo’n monteur erin een witgoed apparaat alsnog te repareren. Je bespaart jezelf op deze manier flink wat geld. Een monteur inschakelen is namelijk vele malen goedkoper dan een nieuw apparaat kopen. Bovendien kun jij langer gebruikmaken van het apparaat, waardoor je duurzaam bezig bent.