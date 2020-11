Woede van boeren in Den Haag is zeer terecht! ‘Grond wordt van ons afgepakt’

Den Haag staat wederom blank van de boze boeren. En hun woede is volkomen terecht. Het begint er namelijk steeds meer op te lijken dat de overheid op hun grond uit is en daar alle mogelijke tactieken voor inzet om ze zo ver te krijgen.

We weten allemaal dat de huizenprijzen nog steeds keihard stijgen en dat er te weinig woningen zijn om iedereen te accommoderen. Er is dus meer (goedkope) grond nodig om snel in die behoefte te kunnen voorzien.

Boeren voelen zich aangevallen vanwege onzinnige stikstofmaatregelen die hun bedrijvigheid in veel gevallen effectief de nek omdraait. Ook moet de veestapel volgens bepaalde (linkse) partijen minimaal gehalveerd worden vanwege van het klimaat. Alleen nu blijkt dat de Europese Green Deal van die Timmerfrans er in de praktijk voor gaat zorgen dat we gewoon veel meer landbouwproducten gaan importeren, die helemaal niet zo duurzaam geproduceerd zijn. En al helemaal niet in vergelijking tot het blijven produceren op ons eigen continent.

Er zal vast het een en ander beter kunnen aan hoe de agrarische sector momenteel is ingericht, want geen enkele sector is perfect. Maar volgens mij is het inmiddels wel overduidelijk dat het de overheid puur om de goedkope grond te doen is. Ik hoop in ieder geval dat de boeren zich wel redelijk netjes blijven gedragen en het draagvlak voor hun standpunten niet zelf ondermijnen. Maar dat komt vooral omdat ik geen zin heb aan allemaal stedelingen die voor een ‘prikkie’ hierheen komen om van de landelijke omgeving een stadse jungle te maken en in ieder natuurgebied een paar windmolen willen neerkwakken. Ga Flevoland maar nog verder verpesten.